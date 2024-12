Decoro urbano e inconvenienti causati dal vento, l’intervento della Rieco Sud in centro

TERMOLI. Potrebbe sembrare un paradosso, ma una città ventosa come Termoli necessita di strumenti specifici e azioni straordinarie sul territorio, per garantire la pulizia e il decoro anche in occasione di fenomeni meteo particolari, come la burrasca di inizio settimana, che oltre a disincentivare lo shopping e gli acquisti natalizi, come lamentato in un precedente servizio pubblicato stamani, causa sicuramente disagi su tutto il territorio.

Certo, in primis sono i danni e i disservizi a catturare l’attenzione degli operatori che debbono mettervi mano, ma proprio perché Termoli è località a vocazione turistica, c’è bisogno di tempi di reazione rapidi.

Stamani, il personale della Rieco Sud, sollecitato dall’amministrazione comunale, si è adoperato per ripristinare l’igiene urbana e l’ordine sul Terzo Corso, invaso da cartacce e plastica, proprio trasportate dalle raffiche di vento dei giorni scorsi.

Un periodo festivo, laddove ci sono attività commerciali, ma anche residenti, deve tornare a posto e così è stato.

Un esempio di come si potrebbe agire in futuro, con una predisposizione particolare, anche perché la furia delle folate che hanno sfiorato i 100 km/h è stata così intensa da danneggiare anche parti strutturali, lasciando disseminati in strada anche frammenti e piccoli manufatti, che non è il caso di rendere disponibili al vandalismo di turno.

Una idea che ci portiamo da anni, non è la prima volta che viene esposta, nella fase di modulazione del futuro capitolato di appalto qualche formula d’intervento straordinaria si potrebbe prevederla.