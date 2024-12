Si chiama Noel, trovatello a Natale: «Chiediamo aiuto»

TERMOLI. Questo povero micio, che abbiamo chiamato Noel, è stato trovato a Natale nel giardino di una zona condominiale in condizioni a dir poco gravi. «Ha una grave lesione sanguinante vicino all’occhio sinistro. Non sappiamo ancora se la ferita sia dovuta a un colpo o a un brutto male.

Ora il micio è ricoverato. Abbiamo bisogno di un supporto per curarlo e per permettergli di fare gli esami diagnostici. Abbiamo urgente bisogno anche di un posto dove curarlo, in strada non avrebbe la possibilità di essere curato e aiutato.

Chiunque vorrà aiutarci può farlo scrivendomi su WhatsApp al 349.4212918. Verrete ricontattati per tutte le informazioni».