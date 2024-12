“Auguro un 2025 foriero di serenità e salute per tutti”

TERMOLI. Nell’ultimo giorno dell’anno il Sindaco di Termoli Nicola Balice ha voluto inviare ai termolesi un messaggio di auguri affinché il 2025 sia “Foriero di serenità e salute per tutti”.

“Oggi – ha detto il sindaco di Termoli Nicola Balice – terminiamo il 2024, concludiamo i primi sei mesi di amministrazione. Sono stati mesi intensi, coinvolgenti. Abbiamo vissuto questi mesi con tanta passione e con tanta dedizione. Abbiamo fatto tante cose, piccole e grandi. Per alcune possiamo migliorare, siamo certi di poterlo fare nel 2025 con l’entusiasmo che ci ha già contraddistinto. Metteremo la stessa passione e la stessa determinazione per creare le condizioni e per portare avanti progetti che tutti i cittadini termolesi vogliono, che tutti noi vogliamo per portare la nostra Termoli nel futuro e per guardare la nostra Termoli tutti insieme con gli stessi occhi.

Grazie, grazie a tutta la comunità. Tanti auguri, che il 2025 sia foriero di serenità e salute per tutti voi”.