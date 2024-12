Controlli in corso alla sottostazione elettrica

TERMOLI. In questo caso, repetita non semper iuvant.

Parliamo dell’inconveniente che a distanza di pochi giorni, venerdì sera 27 dicembre la prima, ieri sera la seconda, si è manifestato ancora una volta nella zona della sottosezione elettrica contenuta nel perimetro dello scalo ferroviario e che affaccia su viale Trieste.

Operai di Terna sono al lavoro per controllare cosa sia accaduto, anche se danni seguiti alla segnalazione di ieri sera, pare non ce ne siano stati, in ogni caso si cercherà di verificare l’origine di queste anomalie, che i residenti hanno udito sotto forma di un boato e di un calo di tensione particolare, tanto da rivolgersi nuovamente ai Vigili del fuoco.

Della vicenda, che ha visto ieri sera confluire anche pattuglie di Polizia di Stato e Carabinieri, considerata anche la necessità di chiudere precauzionalmente al traffico la zona, si sta interessando anche l’amministrazione comunale.

Da ricostruire quali siano le cause di un problema che ricade sull’area della ferrovia, ma che impatta nel cuore del quartiere Sant’Alfonso, e non solo: i cali di tensione sulla linea di distribuzione sono stati registrati anche in altre parti della città.

