«Preservata l’autonomia di una scuola simbolo del territorio»

TERMOLI. Erano scesi in piazza per rivendicare il diritto all’autonomia della loro scuola, ora i Rappresentanti degli Studenti dell’Istituto “Boccardi-Tiberio” di Termoli esprimono piena soddisfazione per l’approvazione, da parte della Giunta Regionale, della proposta avanzata dall’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, che garantisce la

salvaguardia dell’autonomia dell’Istituto “Boccardi-Tiberio” di Termoli.

«Quello che molti ritenevano impossibile è diventato realtà: è stata preservata l’autonomia di una scuola simbolo, non solo per la città di Termoli, ma per l’intero territorio molisano. Inoltre, sono stati pienamente tutelati i servizi interni, fondamentali per il buon funzionamento della struttura e per il supporto agli studenti e al personale scolastico. Ora è il momento di guardare al futuro e di impegnarsi affinché tutte le risorse disponibili vengano investite per valorizzare ulteriormente il nostro istituto. Questo risultato non è solo una vittoria per la comunità scolastica, ma rappresenta un’opportunità per rafforzare il ruolo della scuola come pilastro educativo e culturale della nostra regione».