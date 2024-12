«Bandi estesi per coinvolgere tutti coloro che hanno i requisiti»

MONTECILFONE. In Consiglio comunale, ieri sera, il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, ha risposto all’interpellanza dei tre consiglieri comunali di opposizione, Enrico Cingolani, Enrico Manes e Candida Anna Stellato. Risposta auspicata anche nella nota di riscontro alla nuova pubblicazione degli avvisi, che abbiamo riportato nell’edizione di ieri. Interpellanza inserita nell’ordine del giorno del Consiglio comunale che proprio ieri è stato riunito a Montecilfone.

L’interpellanza risale al 9 dicembre, quindi prima che i nuovi bandi fossero stati rieditati, dopo la conclusione “deserta” della prima scadenza. Il primo cittadino non cambia posizione: «Si riscontra la vostra interpellanza, rilevando che la stessa, allo stato, espone criticità prive di fondamento. Comunque, sarà cura di questo Ente adottare tutte le misure necessarie per garantire legittimità ed efficacia dei relativi bandi a esclusiva tutela e interesse della nostra comunità e più in generale al bene comune. Infatti, nessuno dei residenti ha risposto a questo bando. E non c’è stato nessun atto giudiziario che abbia impugnato i provvedimenti. Quindi, per salvaguardare il bando e i relativi provvedimenti, abbiamo ritenuto di estenderli a tutti i soggetti che abbiano i requisiti come indicato nel bando stesso».