«Limiti di guardia raggiunti», il dottor Michele Giambarba in pensione dopo quasi 40 anni

CASACALENDA. E’ stato sindaco, assessore regionale e consigliere regionale, ma Michele Giambarba, prima di ogni cosa, è stato medico al servizio della comunità. Usiamo il passato, perché da domani è in pensione e ha voluto salutare tutti:

«Carissimi concittadini, ci siamo!

Ora che mi inoltro nell’altopiano della settantina, come scrive Erri De Luca, e con quasi 40 anni di servizio, è arrivato il momento di accettare il pensionamento. Avrei potuto rimanere ancora un altro anno, ma preferisco finire dal primo gennaio 2025!

Quando la stanchezza e l’ansia raggiungono i “limiti di guardia”, il rischio reale è quello di non operare più secondo “scienza e coscienza”, senza cioè riuscire a dare più il massimo e mettendo a repentaglio l’incolumità delle persone. Per questo ritengo che la scelta di fermarmi sia la più giusta e saggia!

Lascio professionalmente,con rammarico tutti voi, con cui ho vissuto le sofferenze, il dolore, i timori, le preoccupazioni ed i lutti di molte famiglie, ma anche le gioie e le gratificazioni che la vita, anche professionale, ha saputo distribuire. Tutto questo resterà per sempre con me, perché ha rappresentato una scuola di vita che mi ha fatto crescere e che mi ha arricchito, col passare degli anni, sia come uomo che come medico.

Una cosa è certa: tutto quello che ho fatto, l’ho fatto sempre tenendo a mente il giuramento di Ippocrate e la locuzione latina ”primum non nocere” (per prima cosa non nuocere).

Ora sento che è arrivato il momento di vivere il mio futuro tranquillamente, dedicando più tempo ai miei interessi ed ai miei cari.

Spero di essere ricordato come un medico che ha sempre fatto il proprio dovere in base alle proprie possibilità, ma, pur sempre, una persona con i propri limiti personali e professionali.

Resterò comunque medico per tutto il tempo che mi resta da vivere. E come tale sarò sempre pronto a dare un consiglio o un parere a chi vorrà.

Un saluto ai colleghi che operano ed hanno operato a Casacalenda. Da voi ho tratto insegnamenti umani e professionali che porterò sempre con me!

Ad ognuno di voi, cari concittadini, auguro ogni bene ed una vita serena e felice. Abbiate cura di voi e dei vostri cari…

Con affetto, stima ed enorme gratitudine».