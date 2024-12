Una discesa da “brividi” dal Castello Svevo: Babbo Natale in teleferica

TERMOLI. Il gruppo Speleopop aveva programmato per il giorno 26 dicembre questo evento in collaborazione con Ambiente Basso Molise e la voce straordinaria di Katia Nestola, ma le proibitive condizioni meteo di quel giorno ne hanno sconsigliato lo svolgimento.

Anche con qualche giorno di ritardo, gli organizzatori di questa prima edizione della discesa di Babbo Natale in teleferica sono comunque riusciti a rendere magico l’ultimo sabato di dicembre, ai piedi del Castello Svevo.

Dalle ore 17:30 si è partiti in perfetto orario, con una zona ai piedi del castello gremita di bimbi e genitori. La calata in teleferica di Babbo Natale ha tenuto tutti col fiato sospeso, grazie alle sue acrobazie in corda durante la discesa da una delle torri del Castello Svevo. Caramelle e dolciumi sono “piovuti” dal cielo, portando gioia a grandi e piccini.

Gli amici dell’associazione Speleopop hanno effettuato delle prove nella mattinata per verificare se l’evento potesse svolgersi in piena sicurezza. Nonostante le condizioni meteo fossero nettamente migliorate nel pomeriggio, c’era ancora qualche piccolo rischio: sul castello, infatti, il vento era ancora abbastanza forte, a differenza di quanto accadeva ai suoi piedi.

Questa prima edizione è stata patrocinata dal Comune di Termoli, con la presenza del vicesindaco Michele Barile. Per Ambiente Basso Molise ha partecipato, anche in versione Babbo Natale, il presidente Luigi Lucchese. Una serata che ha arricchito il calendario dei tanti eventi natalizi previsti per queste feste. All’evento erano presenti, per garantire la sicurezza, i volontari dell’Aisa Molise.