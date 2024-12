Viale Trieste chiusa ancora al traffico, in corso riparazioni alla sottostazione elettrica

«Il guasto causato dal sale marino sollevato dal forte vento degli ultimi giorni»

TERMOLI. Giorno di San Silvestro con qualche disagio ulteriore alla circolazione, dopo quelli di ieri sera (e di venerdì scorso), per gli inconvenienti occorsi alla centrale della sottostazione elettrica di Terna, in viale Trieste.

Operazioni di manutenzione per riparare i danni causati dal guasto avvenuto nella serata di ieri che si protrarranno fino al pomeriggio e per questi motivi la circolazione è stata interrotta ancora una volta, in prossimità del presidio che insiste nel perimetro ferroviario.

Sul posto la pattuglia della Polizia locale, con gli operati dell’amministrazione comunale che hanno transennato la zona per interdire la circolazione. Nell’area sono sopraggiunti mezzo pesanti, che trasportano pezzi di ricambio di ampie dimensioni.

Giunge la posizione ufficiale di Terna, che fa sapere come gli eventi che hanno interessato la Stazione Elettrica in viale Trieste a Termoli, sono da attribuire a scariche superficiali per inquinamento salino su alcuni componenti causato dai forti venti provenienti dalla costa che hanno interessato l’area Centro-Sud nei giorni scorsi. Tale fenomeno, insieme a un guasto che ha interessato gli asset elettrici di proprietà del gestore della rete ferroviaria nell’impianto adiacente, non ha causato danni a persone e cose e non ha avuto ripercussioni sul servizio elettrico. Terna informa, inoltre, che i propri tecnici eseguiranno nella giornata di oggi attività di lavaggio delle apparecchiature di propria competenza.