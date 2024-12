Rottura sulla rete idrica, flusso sospeso il 31 dicembre al Lido

CAMPOMARINO. La Grim Scarl informa i cittadini di Campomarino Lido che, a causa di una rottura su condotta comunale, in data 31.12.2024 provvederà ad operare la riparazione che determinerà la sospensione del flusso dalle ore 9 e fino a ultimazione lavori.

L’utenza è invitata ad adottare tutti i provvedimenti necessari per sopperire alla mancanza temporanea di acqua nelle ore indicate. Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento al numero 0874.1919702 (h24 – 7 giorni su 7).