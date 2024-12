Addio a Domenico Antonio Gioviani

TERMOLI. Un volto amico per tanti che iniziavano le giornate nel bar sul Corso Nazionale. Poi la vita e le relative scelte l’hanno portato a vivere altrove. A soli 61 anni si è spento all’ospedale di Pesaro Domenico Antonio Giovani. A ricordarlo, con un post da cui traspare amicizia, è stato Francesco Roberti.

I funerali avranno luogo venerdì mattina, 3 gennaio, alle 10.30, nella chiesa di Sant’Antonio, a Termoli.

«Te ne sei andato senza salutarmi amico mio, lo so non è dipeso da te, una scorrettezza del genere non me l’avresti mai fatta, rimarrà dentro di noi il ricordo di un viaggio quasi surreale da Campobasso a Termoli. Quel giorno sembrava che il cielo si fosse scatenato contro la terra, giù fulmini e saette, ma noi non ci siamo scomposti minimamente, né ci siamo scambiati una parola. I potenti di allora ci avevano convocati a Campobasso e con fare sprezzante ci avevano intimato di smettere con la politica e di accettare le loro decisioni, perché solo loro potevano decidere a chi candidare e sostenere. Ebbene tu dicesti: andiamo avanti senza rimpianti; insieme abbiamo fatto la mia prima campagna elettorale e cosi fui eletto consigliere comunale. Tanta era la gioia e l’amicizia che io orgogliosamente decisi che tu saresti stato il padrino del mio primogenito, così come ho avuto l’onore di cresimare il tuo primogenito. Lo so eri orgoglioso di me perché con quella decisione abbiamo cambiato la storia. Tu amavi fare la politica, quella sana in mezzo alla gente, nel tuo bar, punto di riferimento di tanti Termolesi. Ci ritroveremo in un altro mondo a scrivere nuovi successi e condividere tante battaglie. Ripartiremo nel mangiare zeppole alla crema nel tuo bar e ci ritroveremo da Gioviani, il bar che ha fatto la storia di Termoli.

Ciao Domenico amico fraterno di tante belle giornate, possa la stella più bella accompagnarti in questo tuo ultimo viaggio».

Alla moglie Lina, ai figli Lorena e Valerio, alla mamma Palmina e al resto dei familiari, il cordoglio di Termolionline.