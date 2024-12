Pregiudicato fermato in un condominio, scatta l’espulsione per un cittadino georgiano

ISERNIA. Nella serata di venerdì, la pattuglia della volante è intervenuta in via Veneziale su segnalazione di un cittadino che aveva notato la presenza sospetta di tre uomini all’interno di un condominio. Alla vista del segnalante, due dei soggetti si erano allontanati rapidamente, mentre uno è stato fermato dagli agenti.

L’uomo, un cittadino georgiano di 30 anni, non ha fornito motivazioni valide per la sua presenza nel palazzo e non aveva con sé alcun documento che attestasse la sua regolarità sul territorio nazionale. Per questo motivo, è stato portato in Questura per gli accertamenti del caso.

Dopo le procedure di identificazione, è stato accertato che l’individuo, L.S., trentenne georgiano domiciliato a Napoli e con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, era irregolare sul territorio italiano. Nella giornata di sabato, è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di Bari, a seguito di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Isernia e di un ordine del Questore per il rimpatrio immediato.