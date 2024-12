Vandalismo e furti in viale Trieste, altri episodi in zona

TERMOLI. Lo definiamo sovente “effetto domino”, ossia quel fenomeno che concentra episodi di cronaca in una zona specifica. Ebbene, viale Trieste in cronaca, ancora una volta, anzi più volte. Negli ultimi giorni sono stati scoppiettanti, per così dire, gli episodi che hanno riguardato la sottostazione elettrica. Ma sempre nei dintorni, ladri e vandali non hanno fatto mancare la loro presenza.

Ad accorgersene, la proprietaria di una utilitaria, una Fiat 500, che è stata rubata domenica 22 dicembre, furto denunciato ai Carabinieri della stazione di Termoli, ma poche ore fa a rimetterci è stato un piccolo Suv, a cui ignoti hanno infranto il finestrino, era parcheggiato di fronte al vecchio istituto Nautico.