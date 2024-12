Intitolata un’aula alla professoressa Nina Di Cesare

COLLETORTO. Lo scorso 20 dicembre, presso la Scuola Secondaria di primo grado di Colletorto, si è tenuta la cerimonia d’intitolazione dell’aula Stem (acronimo di Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) alla prof.ssa Nina Di Cesare, prematuramente scomparsa nel 2014. Alla presenza della famiglia Fontana Pietroniro, del Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Fantetti, degli ex colleghi e degli amici della compianta docente, è stata scoperta una targa a lei intitolata.

Per l’occasione, un gruppo di studenti, in rappresentanza dell’orchestra dell’Istituto Capriglione, ha eseguito alcuni brani musicali che hanno reso ancora più commovente la cerimonia. Tutto il personale della scuola ha manifestato il bisogno di ricordare una persona speciale che ha dedicato buona parte della sua vita all’insegnamento, un’insegnante preparata e di alto spessore umano, una collega disponibile e generosa, un’amica sempre presente. Nello stesso pomeriggio, all’interno della nuova Aula, benedetta dal parroco, don Luigi Mastrodomenico, si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio, istituite dalla famiglia Fontana Pietroniro, a partire dall’anno scolastico 2019/2020, in favore degli alunni che si sono maggiormente distinti nello studio, concludendo brillantemente il Primo Ciclo di istruzione. I vincitori di quest’anno sono stati Gino Astore per il plesso di Bonefro/San Giuliano di Puglia e Viviana Stella Dumitrache per quello di Colletorto, entrambi iscritti al primo anno del Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano.

Gli studenti, orgogliosi e visibilmente emozionati, hanno ringraziato la famiglia Fontana Pietroniro per la lodevole iniziativa tesa a premiare il merito scolastico ed hanno manifestato la propria volontà e determinazione di continuare a impegnarsi nello studio per raggiungere traguardi sempre più importanti. A conclusione della cerimonia, la Dirigente Fantetti ha ringraziato le professoresse Maria Teresa Vincelli e Filomena Calisto per aver curato e organizzato l’evento e rivolgendosi ai ragazzi premiati, ha affermato che la conoscenza va nutrita e coltivata e che deve essere sempre affiancata da sani principi morali ed ha augurato loro di continuare il cammino scolastico con lo stesso entusiasmo, sacrificio e volontà che hanno dimostrato finora.