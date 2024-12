Cominciare con empatia: connessioni e speranza per il 2025

TERMOLI. Ogni nuovo anno ci offre l’opportunità di riflettere su ciò che siamo e su ciò che vogliamo diventare. È un momento per fare il punto su noi stessi e sulle nostre relazioni, un’occasione per ricordare che, nonostante le sfide, abbiamo la capacità di creare un futuro migliore, insieme.

Viviamo in un’epoca in cui le connessioni sembrano infinite, eppure il senso di isolamento cresce. Le persone, indipendentemente dall’età, si trovano spesso ad affrontare difficoltà invisibili, il peso di aspettative irrealistiche, il malessere silenzioso, la solitudine che non sempre è visibile agli occhi degli altri. È facile cadere nell’errore di pensare che, con il passare del tempo, le persone imparino a gestire meglio la sofferenza, ma la realtà è che il bisogno di essere ascoltati, compresi e sostenuti non diminuisce mai.

Il nuovo anno è una chiamata a fermarsi, a guardare veramente chi ci circonda. Non solo i giovani, ma anche gli adulti e gli anziani portano dentro di sé storie di lotta e di speranza, di gioie e di dolori. Ogni persona, a qualsiasi età, ha bisogno di sentirsi vista e ascoltata. La fragilità non ha età e non conosce confini. Non c’è nulla di più importante che riconoscere il valore di ogni individuo, dare spazio alle emozioni e alle difficoltà, senza paura di mostrare le proprie vulnerabilità.

Questo anno nuovo può essere l’occasione per costruire una comunità più empatica e consapevole. Un luogo dove il benessere mentale e fisico siano trattati con la stessa serietà e dove nessuno debba affrontare il proprio dolore da solo. Possiamo imparare a fermarci, a chiedere “come stai?” con una reale volontà di ascoltare, senza fretta e senza superficialità. Ogni gesto di attenzione, ogni parola gentile, ogni mano tesa è un passo verso un futuro più sereno e più umano per tutti.

Iniziamo il nuovo anno con la consapevolezza che tutti, a qualsiasi età, meritiamo di essere compresi e supportati. Che ogni vita possa essere vissuta con dignità, che ogni voce possa essere ascoltata, e che la speranza non si perda mai, anche nei momenti più bui.

Che il 2025 sia un anno di ascolto, di connessioni vere e di cambiamento. Un anno in cui ci impegniamo a essere più presenti, più aperti, più umani, per noi stessi e per gli altri.

di Alberta Zulli