«Accogliamo con favore le novità annunciate sui trasporti pubblici»

TERMOLI. A margine della conferenza stampa di fine anno, che si è svolta ieri nell’auditorium del Cosib, i segretari provinciale e regionale della UilTrasporti commentano la “sfida” del 2025 lanciata dal presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, sulla possibile “rivoluzione” nel settore dei trasporti pubblici.

«Accogliamo con favore le affermazioni di conclusione di di fine anno formulate dal presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, che, riguardo alla problematica di lunga data del trasporto pubblico locale, annuncia la possibilità di una società in house, partecipata dall’amministrazione pubblica e direttamente collegata alla Regione Molise, la quale possiede la maggioranza del capitale sociale e ha la facoltà di affidare servizi senza dover affrontare le lungaggini delle procedure di gara, seguendo il modello già adottato in importanti città italiane come il Comune di Roma.

In qualità di Uiltrasporti Molise, riteniamo che, oltre alla nascita della società in house, sia necessario rivedere in modo sostanziale l’intero piano dei trasporti regionali, introducendo modifiche su alcune corse e utilizzando mezzi più efficaci e meno costosi.

Sicuramente, ingaggiare professionisti o aziende di consulenza a redigere un nuovo piano di trasporti per il Molise darebbe un impulso maggiore e decisivo all’iniziativa.

Nei giorni scorsi, interagendo con il Consiglio Regionale di Pardo, molto attivo nel settore, abbiamo presentato le nostre proposte per un trasporto pubblico locale che sostenga una continuità territoriale verso gli aeroporti vicini (Foggia, Bari e Napoli)».