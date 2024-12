Contributi sugli interessi bancari a sostegno della pesca

TERMOLI. Nuovo strumento per sostenere il comparto ittico, come indica Federpesca: approvato un decreto per la copertura degli interessi bancari. Provvedimento che vale il riconoscimento del contributo del Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari. Decisione assunta dalla conferenza Stato-Regioni. In pratica è possibile per le imprese di pesca ottenere un contributo in conto interessi per una percentuale massima del 50% del tasso annuo nominale applicato al finanziamento dalla banca, fino ad un importo di 100.000 euro.

«Un’ottima notizia per le imprese di pesca in difficoltà il via libera della Conferenza Stato Regioni al decreto per il contributo destinato alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari. Una risposta concreta alle difficoltà strutturali del settore di accesso al credito. Ringraziamo il governo per questo segno tangibile di attenzione ad uno dei settori primari dell’economia».

Così il vicepresidente Confcooperative Fedagripesca Paolo Tiozzo sull’approvazione del decreto a firma del ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, e del ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. Nello specifico, quelle che è conosciuta come la “cambiale azzurra”, consente un contributo in conto interessi quantificato in ragione di una percentuale pari, al massimo, al 50% del tasso annuo nominale applicato dalla Banca al finanziamento. Come detto, l’importo individuale per ciascun beneficiario non può comunque superare 100mila euro.