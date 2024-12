Disagi sulla linea Internet: «Rivolgetevi al Corecom»

MONTENERO DI BISACCIA. Amministrazione comunale in campo sui disagi alla linea Internet.

«Visti i problemi di connessione a Internet verificatisi negli ultimi giorni, riportati anche dall’informazione locale e regionale, si consiglia agli utenti che hanno sottoscritto un contratto per l’attivazione della linea Internet su fibra ottica (Ftth), oltre che segnalare il disservizio al proprio fornitore, di rivolgersi al Corecom Molise http://www.corecommolise.it/ per conoscere le procedure da attivare in caso di mancata fruizione di questo sevizio, per cause non riconducibili al proprio impianto».