Un 2024 all’insegna dell’operatività, “la lista” della sindaca Contucci

MONTENERO DI BISACCIA. Un resoconto dettagliatissimo, quello fornito dalla sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, che si avvia a vivere l’ultimo anno pieno di amministrazione, poiché andrà alle urne nella tarda primavera del 2026, tra un anno e mezzo.

«Nel rinnovare l’augurio di trascorrere al meglio le festività e l’inizio del 2025, è per me un grande piacere potervi informare del cammino che abbiamo percorso in questo ultimo anno nell’amministrare il Comune di Montenero di Bisaccia. Un cammino che abbiamo iniziato quattro anni fa con passione e determinazione, ma ispirato all’umiltà e ad un autentico spirito di servizio.

Siamo quindi giunti a un punto molto importante del nostro viaggio, che non è stato sicuramente privo di difficoltà, ma che si è trasformato man mano in un’esperienza gratificante e ricca di risultati che, messi tutti insieme, disegnano un’idea di ciò che vorremmo per il futuro di questo territorio. Un grazie sincero va soprattutto a voi, cari concittadini, per il sostegno che non ci avete mai fatto mancare, nemmeno nei periodi più complessi, con buona pace dei “retroscenisti” di professione che vivono solo della vacuità delle prospettive elettorali, da quattro anni a questa parte.

Ma veniamo ai fatti

Anche quest’anno siamo intervenuti sulla viabilità primaria e su quella più interna al paese, grazie a interventi programmati in sinergia con la Provincia di Campobasso. Molti di voi avranno avuto l’occasione di percorrere nelle ultime settimane Via Madonna di Bisaccia, notando il rifacimento dell’asfalto: di questo argomento ho già riferito, parlando di programmazione, sinergia e lavoro di squadra. Ho evidenziato questi punti perché non tutti possono conoscere appieno e a fondo il funzionamento della macchina amministrativa: quelli realizzati, infatti, sono lavori non calati dall’alto per una pura casualità, ma sono stati da noi individuati come necessari, richiesti, seguiti nel loro iter procedurale e sollecitati nel corso del tempo, sia quando io stessa ricoprivo l’incarico di Consigliere Provinciale, ma anche attualmente, grazie alla presenza nell’assise della Provincia di Campobasso di una rappresentante del nostro Comune. Ed è quindi per questo motivo che parlo di lavoro di squadra, perché si tratta di un impegno che è stato portato avanti da più persone, in Enti diversi, che hanno tenuto sempre ben acceso il faro dell’obiettivo da raggiungere.

Ma ricordo anche come ci siano stati nel corso dell’anno altri interventi dello stesso tenore che hanno riguardato la manutenzione della S.P. 13, con il rifacimento dell’asfalto fino a ridosso del Santuario della Madonna di Bisaccia, o della S.P. 124; gli importi dei lavori sono di € 216.000,00 + 149.000,00, con fondi della Protezione Civile per la S.P. 13 e di € 216.000,00 + 157.000,00, sempre con fondi della Protezione Civile per la S.P. 124.

Informo inoltre che sono iniziati da poco i lavori propedeutici alla messa in sicurezza di uno dei piloni del ponte sul fiume Trigno, ridotto in cattive condizioni, lungo la S.P. 55 che ci collega all’Abruzzo, per un importo di 250mila euro.

È ormai arrivata alla sua fase conclusiva la realizzazione di un nuovo ed esteso tratto della nostra rete idrica, che collega il serbatoio comunale al centro abitato attraverso un percorso che va a sostituire quello che passava nella zona dei calanchie che tanti problemi aveva creato nel corso di questi anni. L’investimento, partito con le sue prime azioni a luglio del 2019, è di circa 940.000 Euro, di cui oltre 315.000 Euro sono stati cofinanziati dal nostro Comune. Questa nuova opera è già pronta all’uso e sarà presto attivata in via definitiva.

Sempre sul fronte del sistema idrico locale, è stato realizzato uno dei progetti Pnrr finalizzati alla digitalizzazione e alla distrettualizzazione delle reti idriche dell’acqua potabile: in sostanza sono stati compiuti interventi di installazione di misuratori digitali di portata, capaci di valutare i volumi di acqua immessi nella rete e nelle sue sotto-partizioni, ma anche di verificare eventuali perdite ed equilibrando il funzionamento delle condutture stesse.

Ci sono poi altre procedure che sono state avviate (o concluse), per i seguenti lavori:

• Valorizzazione turistica delle grotte arenarie, mediante la realizzazione di una passeggiata naturalistica (conclusione procedura espropriativa) – (€ 858.638,15);

• Riqualificazione e adeguamento dell’impianto sportivo dei Campi da Tennis – (€ 295.000,00);

• Messa in sicurezza e sistemazione dissesti in Via D’annunzio – Tratto 2 (Avvio procedura espropriativa) – (€ 1.529.000,00);

• Avvio lavori di messa in sicurezza del territorio sistemazione dissesti idrogeologici e riqualificazione aree pubbliche – (€ 500.000,00);

• Rendicontati i servizi tecnici di ingegneria per la sistemazione e riqualificazione di Via Garibaldi e recupero dell’immobile “Casa Valerio” – (€ 132.000,00);

• Rendicontazione finale per il concorso di progettazione per la riqualificazione e messa in sicurezza delle aree pubbliche lungo Via Gramsci – (€ 44.652,78);

• Servizi tecnici di ingegneria per la rifunzionalizzazione dell’ex terminal e del chiosco, nonché riqualificazione delle aree a verde e viali adiacenti alla chiesa di San Paolo – (€ 210.000,00);

• Verifica della progettazione per i servizi tecnici di ingegneria per la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia comunale – (€ 60.000,00);

• Realizzata la manutenzione in Via Tasso: grazie a fondi statali, abbiamo effettuato un intervento di ripristino del manto stradale, oltre alla sistemazione della condotta idrica e fognaria.

• A novembre sono stati aggiudicati i lavori proprio per riqualificare l’ex terminal in zona bivio, che ci permetteranno di dare nuova vita a un edificio in disuso da molti anni, a favore di un asilo nido;

• Servizi tecnici di ingegneria per la rifunzionalizzazione dell’edificio comunale e riqualificazione della villa comunale e delle aree adiacenti – (€ 215.000,00).

Ricordo ancora che sono stati realizzati i lavori all’interno dello Stadio Comunale “V. De Santis”, con un intervento su un muro di contenimento; a seguire sono previsti i lavori anche al Palazzetto dello Sport. Ultimata anche la manutenzione delle tribune, quella all’interno dei vani sotto gli spalti e le operazioni di intaso del campo; per il parcheggio esterno allo stadio, informo che realizzeremo anche l’impianto di illuminazione.

Abbiamo terminato i lavori all’interno del parcheggio multipiano di Via Frentana, che ci hanno consentito di ottenere tutte le certificazioni di sicurezza, grazie a un impegno economico pari a € 60.000,00.

È stata rinnovata anche la pubblica illuminazione di via Turati; abbiamo inoltre acquistato nuovi giochi per la scuola dell’Infanzia e per il parco giochi “Don Nino Zappitelli”, dove abbiamo sistemato anche i tappetini e sostituito qualche accessorio ammalorato.

In Primavera sono stati realizzati i lavori di rinascimento delle nostre spiagge alla Marina di Montenero di Bisaccia, individuati dall’Amministrazione comunale, finanziati dal porto Marina Sveva e autorizzati dalla Regione Molise; sempre nella zona a mare sono stati effettuati come ogni anno i lavori di sfalcio dell’erba commissionati dal nostro Comune.

Nell’area urbana, tra le altre attività di sfalcio, siamo intervenuti anche sulle erbacce che crescevano sul muro a ridosso del Belvedere, che aveva bisogno di un intervento di pulizia.

Nelle ultime settimane di quest’anno, invece, abbiamo avviato i lavori di sistemazione del campetto “Belvedere”, che necessitava di interventi straordinari: sono in fase di ultimazione i lavori per alzare la recinzione di un paio di metri, per sistemare le protezioni in gomma (spesso vandalizzate), per rinnovare le reti che proteggono l’area di gioco e realizzare lavori sul manto in erba sintetica; sostituite anche le reti delle porte di calcetto.

Questi i lavori previsti per il cimitero comunale (alcuni sono già iniziati):

• Demolizione del muro di sostegno di contenimento della scarpata a ridosso dell’area parcheggio, per ml 34,00 esuccessivo ripristino;

• Rifacimento copriferro sulle velette di copertura a sbalzo e ripristino impermeabilizzazione del manto di copertura dei loculi;

• Spicconatura dell’intonaco sui muri esterni del cimitero e successivo ripristino dello stesso con malta cementizia e pitturazione finale;

• Rifacimento della pavimentazione interna e della rete di smaltimento delle acque meteoriche.

Ricordo che abbiamo ottenuto anche un altro importante finanziamento, per un importo di € 645.000,00, che sarà destinato alla realizzazione di una mensa all’interno della Scuola Primaria di Piazza della Libertà.

E restando in tema di Scuola Primaria, quest’anno abbiamo installato anche un montascale che collega le aule del piano terra alla palestra, per rendere tutti gli spazi dell’edificio sempre più accessibili.

Molti di voi avranno notato che alla Marina di Montenero di Bisaccia è stato realizzato un tratto del percorso ciclabile che si collegherà alla ciclovia abruzzese denominata “Via verde della Costa dei Trabocchi”: si tratta di un primo passo che ci porterà ad essere sempre più connessi alle vicine aree turistiche di San Salvo e Vasto, ma che speriamo possa ricongiungersi presto anche alla Ciclovia Adriatica, già in parte realizzata su un tratto della costa termolese.

Una menzione particolare va a un progetto che ho già citato, ma che voglio specificare meglio: la riqualificazione del rudere di Via Gramsci. Stiamo pensando da tempo a come restituire alla comunità un’area finita nel dimenticatoio per oltre quarant’anni: grazie anche a un precedente concorso di idee, abbiamo individuato una soluzione che reputiamo possa permettere di superare lo stato attuale di quella zona: l’intervento individuato prevede l’adeguamento sismico e la successiva riqualificazione della struttura esistente, con la realizzazione di un ampio spazio per le attività sportive e un piano per la ristorazione e la socialità. Stiamo quindi procedendo a individuare i canali più utili di finanziamento.

Entro la primavera prossima inizieranno i lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione in Via Doria, alla Marina di Montenero di Bisaccia, grazie ai fondi derivanti da donazioni ricevute dal nostro Comune per un importo di circa € 157.000,00.

Siamo in attesa che partano inoltre i lavori di riqualificazione dell’ex stadio De Santis per il quale siamo stati finanziati per un importo pari a euro 750.000,00.

Uno dei risultati più importanti conseguiti quest’anno, dal punto di vista della vivibilità del nostro territorio e del nostro ambiente, è stato sicuramente quello sul depuratore alla Marina di Montenero di Bisaccia. Grazie a una lunga battaglia, per la quale mi sono spesa personalmente senza sosta nel corso di questi anni, con il prezioso supporto dell’assessore regionale Di Lucente e del presidente della giunta regionale Roberti, la Regione Molise ha deciso di inibire il conferimento dei rifiuti non canalizzati presso l’impianto di depurazione di Contrada Padula, durante l’intera stagione estiva. Una decisione che, nonostante i ricorsi di Arap Servizi, è stata reputata legittima dalla Giustizia Amministrativa.

Questa scelta si è rivelata determinante, in quanto le segnalazioni sulle emissioni odorigene si sono praticamente azzerate nel corso dell’estate. Un percorso, quello avviato su questo tema, che ci vedrà sempre in prima linea per garantire uno sviluppo turistico serio e privo di ostacoli di questo genere per la nostra Marina di Montenero di Bisaccia.

Ricordo inoltre che grazie all’Arpa Molise è stato messo in funzione un nuovo strumento per segnalare e monitorare le eventuali molestie olfattive attraverso lo strumento “Odorbot”, utile a condurre un’indagine conoscitiva delle emissioni odorigene eventualmente presenti in questa zona della costa molisana.

Passando a un altro argomento, mi fa particolarmente piacere ricordare l’inaugurazione, avvenuta all’inizio del 2024, del primo Centro Federale Territoriale della Figc presso lo Stadio comunale “V. De Santis”: un progetto importante, che ha come obiettivo primario quello di strutturare un percorso di formazione tecnico-sportiva ed educativa rivolta al territorio e a tutti i soggetti coinvolti nella crescita dei calciatori e delle calciatrici, come i tecnici, i dirigenti, gli allenatori e anche i genitori. Come ho già avuto modo di ricordare, si tratta di una grande opportunità per Montenero, per gli amanti del calcio e per l’economia locale.

Lo scorso mese di febbraio, grazie al Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, al Direttore Generale Asrem Di Santo, al Direttore del Distretto Sanitario di Termoli dott. Giorgetta e soprattutto alla infinita pazienza dei genitori che hanno aspettato e collaborato con le Istituzioni, è stato ripristinato il servizio del pediatra di libera scelta nel nostro paese.

Da punto di vista del turismo e della promozione del territorio, nonostante gli avvilenti tentativi di qualcuno di dipingere una realtà contraffatta, rilevo che abbiamo ricevuto un’attenzione superiore alle attese e sicuramente positiva da parte dei media nazionali: ricordo l’articolo di Luca Bergamin sul Corriere della Sera, all’interno de “Il bello dell’Italia”, nel quale ha parlato della nostra Marina di Montenero di Bisaccia, raccontando delle tradizioni, della storia, della cultura enogastronomica e del nostro bel mare.Ricordo ancora i servizi andati in onda sulla trasmissione Camper di Rai 1, Agorà di Rai 3 o ancora il servizio sui nostri Calanchi, sempre in onda su Rai 3 a ‘Mezzogiorno Italia’, o i diversi servizi giornalistici dedicati dalla TgRMolise al nostro mare e alle nostre spiagge, con i commenti positivi da parte dei turisti intervistati.

In questo scenario si inserisce anche il premio Blue Marina Awards attribuito al Porto Turistico Marina Sveva, che ha contribuito a veicolare l’immagine della nostra costa in ambito nazionale e internazionale.

A tutto ciò si aggiungono le conferme di Arpa Molise per l’eccellenza della qualità delle nostre acque di balneazione, oltre che di Goletta Verde, che ha riferito come la qualità delle acque della foce del Trigno sia notevolmente migliorata rispetto all’anno scorso.

Anche la Big Bench, la panchina gigante della “Fondazione Big Bench Community Project”, collocata lungo il percorso del Tratturo Centurelle-Montesecco, sulla strada che dal Santuario della Madonna di Bisaccia conduce al Parco dei Calanchi, ha contribuito a inserire il nostro Comune su una vetrina nazionale.

Non dimentichiamo neanche la bandiera assegnata da Legambiente al Comune di Montenero di Bisaccia, in qualità di “Comune amico delle tartarughe marine”.

Insomma, segni tangibili del fatto che qualcosa si sta muovendo nella giusta direzione. E noi non possiamo che esserne felici!

Stanno proseguendo le attività legate al Progetto “Vicin a Vu”, soprattutto con numerosissimi anziani che hanno aderito all’iniziativa e che fruiscono dei servizi a domicilio; sono state avviate inoltre le procedure per la realizzazione del Progetto “Spiaggia Abile” (€ 1.200.000,00), anche con l’inizio dei corsi dedicati agli amministratori pubblici e agli operatori turistici: nel 2025 si passerà alla fase attuativa e più significativa di questo progetto.

Un importante risultato è stato raggiunto anche nel settore del Trasporto Pubblico Locale: quest’anno infatti è stata affidata la concessione del servizio di trasporto pubblico nel territorio comunale, per la durata di dieci anni, alla Sati S.p.A. L’accordo segna un momento significativo per la nostra Amministrazione Comunale, poiché conferisce una maggiore stabilità al servizio di trasporto pubblico locale per un periodo più esteso, così come non era mai accaduto in precedenza (€ 2.320.000,00).

Per ciò che concerne la digitalizzazione, realizzata con i finanziamenti del Pnrr, ricordo che i software gestionali del Comune sono passati in Cloud, con l’attivazione di quelli dedicati al protocollo, all’anagrafe, ai tributi e alla contabilità, mentre è stata posticipata a breve l’attivazione definitiva dei gestionali in cloud dedicati agli atti amministrativi, alle paghe e alla contrattualistica. Il sito web istituzionale è stato praticamente concluso e con l’attivazione di uno dei gestionali in fase di avvio, saranno adeguate anche le pagine dedicate all’albo pretorio e all’amministrazione trasparente. Anche Speed-Cie e PagoPA, che sono già attivi, sono in fase conclusiva di asseverazione; l’App IO è stata completata e anche il Pdnd, che serve all’interoperabilità tra enti, è stato concluso. Ci siamo candidati anche a un progetto dedicato allo Stato Civile e abbiamo già avuto notizia dell’avvenuta ammissione, quindi attendiamo il finanziamento.

Ci sono tanti altri risultati raggiunti e tanti altri piccoli obiettivi che abbiamo scelto di non riportare, per non tediarvi troppo con questo resoconto di fine anno, ma che quotidianamente sono visibili a tutti voi, ma sappiate che il lavoro è stato e sarà sempre piacevolmente intenso, perché ci teniamo davvero a fare qualcosa di buono per la nostra comunità.

Consapevoli quindi dei cambiamenti che il nostro tempo continua a presentare davanti a noi, proseguiamo convinti nella sfida di voler costruire insieme, senza fantasticherie, ma con un giusto mix di coraggio, ambizione e determinazione, un luogo in cui tutti si possano sentire a casa e un ambiente accogliente per la nostra comunità e per gli ospiti che sceglieranno di trascorrere del tempo qui, a Montenero di Bisaccia.

Grazie a tutti e ancora Buone Feste!»