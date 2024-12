Atmosfere e voci da brividi col coro Gospel Voices’ Power

TERMOLI. Un fine anno all’insegna della musica, quella della stagione Termoli Musica 24 che ha salutato il suo pubblico con un doppio concerto dell’Ensemble Ondeserene a Portocannone il 28 e a Termoli il 29 dicembre mattina, chiudendo poi la rassegna tra gli applausi del Sant’Antonio con il coro Gospel Voices’ Power la sera del 29 dicembre, registrando un sold out.

Costituito da quattro giovani artisti, Christian Pio Nese al flauto/ottavino, Gianluigi Di Lauro al mandolino, Massimiliano Nese al trombone e Francesco Ricci al pianoforte, tutti pluripremiati in concorsi nazionali e internazionali e con all’attivo esibizioni sia in Italia che all’estero nelle più famose orchestre e sale da concerto, l’Ensemble Ondeserene ha riscosso grande successo per la bravura dei musicisti e il loro affiatamento. Con un programma articolato e di notevole difficoltà, hanno allietato il pubblico di Portocannone e quello di Termoli senza lesinare in virtuosismi e aggiungendo una vena di allegria alla loro esibizione, ricevendo dal pubblico grandi applausi.

In serata, il coro Gospel Voices’ Power diretto da Giusi Telesca ha incantato il pubblico numeroso con moltissimi brani famosi del repertorio spiritual della tradizione afroamericana. Il messaggio veicolato è stato forte e chiaro: accostare il pubblico a un genere musicale in grado di coinvolgere ed emozionare con le sue sonorità travolgenti. Il Medley di successi natalizi ha poi acceso la sala, coinvolgendo tutti con il ritmo incalzante e l’entusiasmo dei cantori, premiati dai lunghi applausi del pubblico.

In chiusura, il direttore artistico di Ondeserene Pino Nese ha ringraziato i suoi numerosissimi partner istituzionali quali il Ministero della Cultura Italiano, La Regione Molise, il Comune di Termoli, l’Azienda Soggiorno e Turismo della Regione, la rete di associazioni locali, nazionali e internazionali, la stampa, gli sponsor e soprattutto il pubblico, sempre presente ed entusiasta.