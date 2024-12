Capodanno in piazza a Petacciato nella sera del primo gennaio

PETACCIATO. Nel comune di Petacciato per la prima volta il Capodanno in piazza si festeggerà nella serata del primo gennaio. L’evento che punta a dare continuità sul territorio nell’avvento del 2025 e che vuole far divertire tutti, su impulso organizzativo de “La Vigilanza”.

Dalle 18 su viale Pietravalle (fino alle 20.30) musica e animazione per grandi e piccoli, con mascotte, trampolieri e dancer. A seguire, “Ho tanta voglia 80-90-2000”, la più bella musica di sempre, con in consolle i deejay Mike Campanelli, Simone Del Muto, Lillo, Falco, Master of ceremony sarà Janso. La presentazione della manifestazione avrà luogo domattina, alle 10.30, nella sala consiliare di Petacciato, che come ente ha patrocinato la serata.