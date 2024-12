Presentato in municipio il “Capodanno in piazza” a Petacciato

PETACCIATO. Il Capodanno in piazza a Petacciato è stato presentato stamani al municipio. Erano presenti il sindaco Antonio Di Pardo, il vicesindaco Gianpiero Lascelandà, il consigliere Fabio Berchicci e l’amministratore della società organizzatrice “La Vigilanza”, Cristian Astore. Nell’occasione è stata colta l’occasione per ringraziare le forze dell’ordine della locale stazione per tutto il lavoro svolto durante l’anno trascorso

Mercoledì primo gennaio, dalle 18 su viale Pietravalle (fino alle 20.30) musica e animazione per grandi e piccoli, con mascotte, trampolieri e dancer. A seguire, “Ho tanta voglia 80-90-2000”, la più bella musica di sempre, con in consolle i deejay Mike Campanelli, Simone Del Muto, Lillo, Falco, Master of ceremony sarà Janso.