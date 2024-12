“Voices’ Power”: concerto gospel gratuito all’ex Cinema Sant’Antonio

TERMOLI. Alle ore 18, presso l’ex Cinema Sant’Antonio si terrà il concerto gospel gratuito del coro Voices’ Power organizzato dal Comune di Termoli in collaborazione con l’Associazione Ondeserene.

Il repertorio del gruppo di cantanti potentini “Voices’ Power” offre un viaggio musicale attraverso le sonorità “black” del Gospel, genere nato alcuni secoli fa dalla sofferenza dei neri africani deportati in America durante la tratta degli schiavi e che col tempo ha subito contaminazioni Jazz, Blues, Funk e Rhythm’n’Blues.

Il concerto sarà quindi un susseguirsi di spirituals lenti con un messaggio profondo e di canzoni ritmate, dinamiche e coinvolgenti arricchite da una forte gestualità del corpo che accompagna il canto. Non mancheranno le magiche atmosfere natalizie ed un repertorio ricco di grandi classici, arrivando con un crescendo irrefrenabile agli evergreen portati al successo da film come Sister Act fino alla canzone conclusiva che per antonomasia rappresenta questo genere, l’intramontabile Oh Happy Day.

Sale sul palco il Coro Gospel Voices’ Power, diretto da Giusi Telesca, dalle 18, sempre presso il Sant’Antonio di Termoli. Il programma prevede un ampio repertorio di musica gospel. L’evento è a ingresso libero. Il Coro Gospel “Voices’ Power – La Potenza delle voci” nasce da un’idea della Direttrice Giusi Telesca, Vocal Coach che con oltre 10 anni di esperienza alle spalle in questo settore, ha lavorato per diverso tempo per scegliere le voci migliori che potessero essere adatte a questo progetto.

È fondamentale sottolineare che si tratta dell’unico coro gospel presente nella Regione Basilicata. Nella sua formazione completa il coro è attualmente composto da 21 coristi professionisti che si alternano in turnazioni per garantire la presenza di 10-15 coristi per concerto. La scelta del genere Gospel (letteralmente “canti del Vangelo”) è dovuta proprio per il messaggio di condivisione, amicizia e solidarietà e per il potere comunicatore e pacifista che caratterizza i canti della tradizione religiosa afroamericana. Il progetto di questo coro si propone quindi di far accostare il pubblico ad un genere musicale in grado di coinvolgere ed emozionare con il suo entusiasmo e la sua sonorità travolgente.

Inoltre, il coro ha collaborato con l’artista di fama internazionale Cheryl Porter, nel suo tour che ha fatto tappa a Potenza nel 2016. Tra il 2019 e il 2020 vanta di oltre 14 concerti in tutta la Basilicata. Ha partecipato a formazioni e masterclass in collaborazione con altri cori Gospel Italiani, partecipando inoltre alla rassegna internazionale di cori Gospel “Rinascinchorus” edizione 2020. Nella stagione invernale 2021/2022, il coro ha ripreso a fare concerti dopo la pandemia con una lunghissima tournée invernale che ha toccato tappe anche in Puglia, a Taranto e in Calabria, a Laino Borgo (CS).