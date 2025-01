Palata: al via i lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico

PALATA. I lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico nella località Fontanelle di Palata, in provincia di Campobasso, rappresentano un intervento importante per garantire la sicurezza del territorio e migliorare la qualità delle infrastrutture comunali. Grazie al finanziamento di 235.000 euro proveniente dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Di Lena ha avviato i lavori, affidati alla ditta Edil Adriatica Costruzioni di Campomarino.

Il progetto prevede una serie di interventi mirati, tra cui:

Risanamento della strada di via Rione Indipendenza, inclusa la zona destinata a parcheggio pubblico.

Stabilizzazione delle scarpate nella zona Fontanelle per prevenire fenomeni di frane o smottamenti.

Ridefinizione del deflusso delle acque piovane, al fine di evitare ristagni e migliorare la gestione delle acque provenienti dalla sede viaria.

Bonifica di un tratto della strada comunale Fontanelle-Impianto fitodepurazione.

Canalizzazione delle acque superficiali, essenziale per prevenire danni all’ambiente e alle infrastrutture.

Questi interventi rispondono a esigenze concrete del territorio, migliorando la sicurezza idrogeologica e la viabilità locale. Essi rappresentano un passo significativo per la tutela del patrimonio comunale e per la prevenzione di futuri rischi legati al dissesto idrogeologico.