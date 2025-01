Bocce Molise: un 2024 di successi

CAMPOBASSO. La Fib Molise ha chiuso un 2024 intenso, caratterizzato da tantissimi eventi, tutti organizzati e disputati senza soluzione di continuità da gennaio a dicembre.

Il movimento boccistico, infatti, si è reso protagonista di un’attività agonistica contraddistinta da eventi federali e nazionali, che per la prima volta sono stati organizzati e disputati nella nostra regione.

Il fiore all’occhiello del 2024 sono state le final four scudetto della Raffa della serie A maschile, femminile e juniores, in un fine settimana, l’ultimo del mese di giugno, che ha visto a Campobasso anche le riunioni del Consiglio Federale e della Consulta dei Presidenti regionali. Su questo evento, anche i riflettori di RaiSport con una differita della competizione andata in onda per due settimane sul canale sportivo della RAI, le cui telecamere, tra un’azione e un’altra, ha mandato in onda le immagini della città di Campobasso.

Per la prima volta, la Fib Molise, di concerto col Cus Molise e l’Università degli Studi del Molise, ha organizzato la competizione di bocce ai Campionati Nazionali Universitari.

Ben otto le gare nazionali della Raffa, una di Alto Livello, e ventiquattro le regionali, una nazionale del Circuito Prestige Junior e due regionali juniores, oltre a una nazionale di bocce paralimpiche Sitting, una regionale di bocce paralimpiche Standing, tre tappe di beach bocce, due a Campobasso e una a Montenero di Bisaccia.

La Fib Molise, supportata da sei volontari del Servizio Civile Universale, è scesa in piazza in occasione della Giornata Nazionale del CONI a Montenero di Bisaccia, agli altri eventi all’aperto di CONI e CIP.

A livello nazionale, spiccano la medaglia d’argento di Samuele Tullo della Monforte Campobasso ai Campionati Italiani di Boccia Paralimpica nella Categoria BC5, la medaglia di bronzo della coppia Mauro Piacente e Pasquale Evangelista dell’Avis Campobasso ai Campionati Italiani di bocce paralimpiche Sitting e la medaglia di bronzo di Grazia Lanzillo della società La Torre Vinchiaturo ai Campionati Italiani femminili di categoria C.

“Il movimento boccistico molisano – il commento del presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato – è ormai consolidato e sono sempre più le persone che si avvicinano alla nostra disciplina, grazie alle ventuno società bocciofile del territorio molisano. È stato un anno in cui i numeri sono cresciuti e durante il quale sono stati rinnovati i vertici del Comitato Regionale Molise, riconfermato in blocco dall’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva”.

“Il ringraziamento per quanto fatto – ha concluso il presidente Giuseppe Formato – va a tutti coloro che si sono prodigati in questo intenso anno, società sportive, dirigenti, tecnici e atleti, in vista di un anno parimenti pieno di eventi sportivi”.

Intanto, la Fib Molise ha già programmato la stagione sportiva 2025, iniziata il 1° gennaio. Sarà una stagione ‘corta’, perché la Federbocce abbandonerà la coincidenza dell’anno sportivo con l’anno solare e dal 1° ottobre 2025 prenderà il via della stagione 2025/2026, che terminerà il 30 settembre 2026.

Nonostante saranno soltanto nove mesi, la Fib Molise è riuscita a condensare tutta l’attività, anche con eventi di grande importanza.

Il calendario gare, come avviene ormai dal 2022 col nuovo corso del Comitato Regionale, è fitto di appuntamenti e si giocherà tutte le settimane con la parentesi estiva, in cui si alterneranno gare della Raffa ed eventi di Beach Bocce.

All’interno dell’attività agonistica, spazio a manifestazioni nazionali e federali.

L’8 e 9 marzo 2025 saranno la famiglia Pistilli e la società La Torre Vinchiaturo a organizzare la due giorni di bocce di alto livello con la Gara Major Nazionale di domenica 9, riservata alla categoria A, a cui si affiancherà una gara nazionale per le categorie B, C e D, a cui farà da anteprima una Parata dei Campioni di sabato 8, nell’ambito del 2° Trofeo ‘Paolo Pistilli’.

Scenderanno in campo, al Bocciodromo Comunale di Campobasso, i primi 24 atleti del Ranking Nazionale per l’anteprima maschile, le migliori otto atlete per il femminile convocate dal ct azzurro Elisa Luccarini e i migliori otto juniores (quattro ragazzi e quattro ragazze), che saranno convocate dal ct Rodolfo Rosi.

Probabilmente, manca ancora l’ufficialità, a giugno, al Bocciodromo Comunale di Campobasso, torneranno, per il secondo anno consecutivo, le Final Four Scudetto della Raffa 2025 della serie A maschile, femminile e juniores.

A settembre, invece, sarà Castelpetroso, al Bocciodromo ‘Antonio Vacca’ e con l’organizzazione dell’ASD ABC Castelpetroso, il Master dei Campioni e delle Campionesse 2025, kermesse federale in cui si sfideranno i migliori otto atleti e atlete del Ranking Nazionale di Categoria A. In campo, così come a giugno per le final four scudetto, ci saranno diversi azzurri e tanti titoli mondiali, europei e italiani.

“Il Molise boccistico, dunque, sarà ancora protagonista a livello nazionale durante tutto il 2025 – il commento del presidente Giuseppe Formato – E di questo occorre ringraziare, per la costante fiducia accordatami, al Presidente Marco Giunio De Sanctis e al Consiglio Federale”.