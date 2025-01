Il bilancio del Coni Molise: 2024, un anno con risultati positivi

CAMPOBASSO. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) Molise conclude un anno di intensa attività, segnato da numerosi progetti e iniziative che hanno coinvolto atleti, società sportive e giovani della regione. Il bilancio del 2024 evidenzia un impegno continuo nella promozione dello sport e dei suoi valori, in linea con gli obiettivi strategici del Coni nazionale.

Progetti Nazionali: crescita e partecipazione

Il CONI Molise ha continuato a rafforzare la propria presenza sul territorio, partecipando attivamente ai progetti nazionali che mirano a stimolare l’interesse per lo sport tra i giovani.

• Centri CONI: Il progetto ha visto un incremento delle attività, passando da un numero iniziale di partecipanti a una progressiva crescita nelle edizioni successive. Nel 2023-2024, sono stati coinvolte 24 ASD per un totale di 12 Centri Coni circa un migliaio di ragazze e ragazzi, che hanno avuto l’opportunità di scoprire e praticare diverse discipline sportive, consolidando il concetto di multidisciplinarietà.

• Educamp: la continuazione estiva dei Centri Coni nel 2024 hanno aderito 16 ASD impegnando oltre 500 giovani partecipanti, offrendo durante l’estate esperienze sportive innovative e multidisciplinari, supportate da una solida formazione teorico-pratica. Il programma ha riscosso grande successo tra i ragazzi e le famiglie.

• Trofeo CONI: Le squadre molisane hanno partecipato alle fasi nazionali, che si sono tenute in Sicilia – tra Catania e Palermo – con 17 discipline sportive, migliorando rispetto alle edizioni precedenti. Nonostante alcune difficoltà, il progetto ha continuato a valorizzare l’attività sportiva giovanile, puntando su competizioni che promuovono il sano agonismo.

• Giornata Nazionale dello Sport: Anche quest’anno, il CONI Molise ha organizzato numerosi eventi in tutta la regione, coinvolgendo migliaia di persone in attività ludico-sportive. Gli eventi si sono svolti a Campobasso, Civitanova del Sannio, Montenero di Bisaccia, Montefalcone nel Sannio – dove hanno partecipato anche i Comuni di Fossalto e Salcito – ed Isernia, rafforzando il legame tra sport e comunità locale.

Progetti Regionali: inclusione ed educazione Sportiva

Sul fronte locale, il CONI Molise ha continuato a sviluppare iniziative orientate all’inclusione sociale e al benessere.

• Mio Amico Sport: Il progetto ha offerto esperienze motorie e psico-motorie a bambini, incentivando la scoperta e il potenziamento del movimento in tutte le sue forme. 4200 bambini, 104 plessi scolastici facenti parte di 31 Istituti della Regione, ben 247 classi e 39 educatori coinvolti per un totale di 47 Comuni compartecipanti.

• Anni in Movimento: Dedicato agli over 60, il progetto ha offerto a questa fascia di popolazione l’opportunità di sperimentare i benefici dell’attività fisica, attraverso percorsi strutturati e personalizzati. Un convegno iniziale ha dato il via all’iniziativa, coinvolgendo esperti e rappresentanti delle istituzioni locali. Ad aderire 21 Comuni del Molise e oltre 600 iscritti.

• Licei Sportivi: Il CONI Molise ha proseguito la sua collaborazione con i licei sportivi, contribuendo alla realizzazione di progetti formativi che integrano l’educazione sportiva nei programmi scolastici. Questi progetti hanno coinvolto i tre Licei sportivi molisani oltre l’Istituto Comprensivo Brigida di Termoli, coinvolgendo oltre 500 studenti, favorendo una crescita complessiva attraverso attività pratiche e teoriche multidisciplinari.

MolisCTE: Il Comune di Campobasso, capofila del progetto, ha promosso la costituzione di una rete partenariale composta da Università, Enti e Centri di Ricerca, imprese, PMI e startup presenti sul territorio. L’obiettivo è creare un centro di trasferimento tecnologico orientato alla realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione, allo sviluppo di startup innovative e alla nascita della “Casa delle Tecnologie Emergenti”.

Questo centro sarà un punto di convergenza tra le competenze scientifiche delle Università e dei Centri di Ricerca e le esigenze del tessuto imprenditoriale, favorendo l’applicazione e la diffusione di tecnologie emergenti. Grazie allo sviluppo delle reti mobili ultra veloci (5G) e alla ricerca sulle reti mobili di nuova generazione (6G), saranno realizzati progetti di ricerca e sperimentazione mirati ad ampliare l’offerta di servizi sul territorio e a migliorare quelli esistenti.

Le attività di ricerca saranno orientate a:

Creare soluzioni tecnologiche per migliorare gli stili di vita, il benessere e l’alimentazione dei cittadini.

per migliorare gli stili di vita, il benessere e l’alimentazione dei cittadini. Sviluppare soluzioni innovative per potenziare i risultati degli sportivi agonistici e valorizzare lo sport a livello agonistico nel Molise.

Le soluzioni sviluppate potranno essere sfruttate per il trasferimento tecnologico, permettendo a squadre e atleti di migliorare le proprie prestazioni. Inoltre, imprese e startup della filiera sportiva potranno utilizzarle per creare nuovi prodotti o perfezionare quelli già esistenti, contribuendo a rafforzare l’intero ecosistema innovativo del territorio.

Formazione: sostenere lo Sport a tutti i livelli

Il 2024 ha visto il Coni Molise impegnato anche nell’organizzazione di numerosi corsi di formazione con l’obiettivo di garantire un adeguato aggiornamento tecnico, pratico e teorico, per migliorare le competenze delle figure che operano nel mondo sportivo regionale.

Inoltre, sono stati organizzati convegni di rilevante importanza, tra cui quelli sulla Riforma dello Sport, Allenamento della Forza, Sport e Sicurezza, Cerimoniale Sportivo, Gender Gap e Violenza di Genere, con l’intento di sensibilizzare la comunità sportiva su tematiche cruciali per lo sviluppo del movimento sportivo.

La novità di quest’anno è stata l’iniziativa ‘Plastic Free – Sport Challenge’, una giornata nella quale sono stati uniti i valori dello Sport a quelli della sostenibilità ambientale. Il CONI Molise – in collaborazione con la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso e l’amministrazione comunale del capoluogo – ha dato vita ad una domenica all’insegna della pulizia della città, con una camminata nel centro storico del capoluogo.

A novembre, l’evento – in occasione delle celebrazioni dei Sessanta anni della Regione Molise – ‘La Conquista e la Sfida. Lo Sport illumina il Molise’ nel quale sono stati oltre cinquanta i premi e le benemerenze consegnate sul palco del Teatro Savoia ad atleti, tecnici e società che si sono contraddistinti nella disciplina di appartenenza. Per l’occasione, il ritorno in Molise – a distanza di circa un anno – del presidente del CONI Giovanni Malagò cha ha preso parte dapprima all’inaugurazione della nuova sezione sportiva di Pesistica delle ‘Fiamme Oro’, che affianca quella già consolidata della Lotta.

A seguire la suggestiva Esposizione delle Fiaccole Olimpiche nell’Aula Magna del Convitto Nazionale ‘Mario Pagano’ di Campobasso, che come sempre, grazie alla disponibilità del Rettore Prof.ssa Rossella Gianfagna, ha mostrato particolare attenzione al mondo dello Sport chiamando a raccolta scolaresche ed appassionati.

In occasione dell’esposizione gli studenti del Convitto insieme al centro di addestramento BRIA hanno ricostruito in sole 48 ore l’intera mostra, integrandola con elementi innovativi ed interattivi facendo vivere ai visitatori un’esperienza che ha unito l’eredità storica delle Fiaccole al potere del digitale.

Infine, a conclusione del 2024, la seconda edizione de ‘Gli incontri del Cuore’, appuntamento che ha coinvolto la Scuola Allievi Carabinieri del capoluogo e la Consulta Regionale degli Studenti. Nell’Aula Magna della Caserma ‘E. Frate’ circa 300 studenti dalle scuole delle due province per confrontarsi e riflettere su tematiche attuali quali la violenza di genere ed il bullismo. Il 2024 si chiude con risultati positivi per il Coni Molise, che ha saputo coinvolgere un numero crescente di partecipanti nelle sue iniziative. L’impegno del Comitato è stato orientato non solo al miglioramento delle strutture sportive, ma anche alla promozione di valori fondamentali come l’inclusione, la formazione continua e il benessere.

Il Coni Molise continuerà a lavorare con dedizione per sostenere gli atleti e le società sportive, sviluppare nuove iniziative per i giovani e promuovere lo sport come strumento di crescita personale e collettiva.