Il nuoto molisano protagonista di una crescita senza precedenti

TERMOLI. Il nuoto molisano continua a essere protagonista di una crescita senza precedenti, testimoniata da risultati eccellenti che riflettono impegno, passione e una visione orientata al futuro. Anche nella stagione 2024/2025, il movimento natatorio regionale vive un momento di sviluppo, con un numero crescente di atleti, società e appassionati che contribuiscono a costruire una comunità solida e ambiziosa.

Tra i traguardi più significativi, spicca la rielezione dell’avvocato Amelia Mascioli a Consigliere Nazionale Fin per il prossimo quadriennio olimpico, un prestigioso riconoscimento che valorizza le sue capacità e porta ulteriore orgoglio a tutto lo sport molisano. La stessa Mascioli è stata riconfermata anche a capo della delegazione Fin del Molise per lo stesso periodo.

Un altro risultato storico è l’autonomia del Gruppo Ufficiali Gara (Gug) del Molise, che finalmente diventa indipendente dall’Abruzzo. Con Giuseppe Reggi come Presidente e numerosi ufficiali gara qualificati, il Gug Molise oggi garantisce professionalità e competenza in tutti i ruoli necessari per lo svolgimento delle numerose manifestazioni regionali e non solo. Questo segna un passo decisivo per l’autonomia e la crescita dell’intero movimento natatorio della regione.

Il 2025 si preannuncia un anno ricco di grandi eventi: oltre alle competizioni indoor, la nuova piscina all’aperto di Termoli ospiterà una stagione di gare che renderanno il Molise un punto di riferimento nel panorama natatorio nazionale. È stato riconfermato, inoltre, l’evento nazionale del settore propaganda, che si terrà dal 31 maggio al 2 giugno 2025, insieme a una serie di collegiali, già prenotati, di squadre nazionali e internazionali, pronte a usufruire dei servizi della meravigliosa piscina del centro regionale federale di Termoli.

Non manca l’offerta per il nuoto di fondo, con la 4ª edizione della Termoli Open Cup “Memorial Alessandro Izzi”, in programma a Termoli nel mese di luglio 2025. Questa gara consolidata attira atleti da tutta Italia ed è aperta anche agli atleti della Finp, insieme a un calendario federale ricco di eventi indoor e outdoor, che copre le discipline del nuoto, del salvamento e del settore propaganda.

Arriva inoltre la proposta di un meeting nazionale di nuoto, che si terrà per la prima volta presso il centro federale regionale, diventando l’evento di punta per la stagione estiva.

Questi traguardi dimostrano il potenziale e la forza del nostro territorio, capaci di raggiungere obiettivi ambiziosi e di guardare con entusiasmo alle sfide future. “Siamo pronti a continuare su questa strada, verso nuovi successi”, ha dichiarato l’avv. Amelia Mascioli, delegato regionale e consigliere federale, esprimendo il suo grande entusiasmo nell’avanzare e promuovere, insieme a preziosi colleghi, l’intero movimento natatorio regionale.