Kemarin Hockey Inline: tra sfide e successi, cresce la determinazione delle squadre

CAMPOMARINO. Domenica 12 gennaio ha segnato il ritorno in campo del Kemarin Hockey Inline dopo la pausa natalizia. Sotto un cielo minaccioso di pioggia, sia la squadra Under 16 che la Senior Serie C sono state protagoniste di una giornata ricca di emozioni, risultati combattuti e progressi significativi.

Under 16: Crescita in mezzo a grandi sfide

Nella seconda giornata di campionato, gli Under 16 hanno affrontato due avversari di spessore in casa: i Mammuths di Roma e gli Snipers di Civitavecchia. Nel primo incontro, il Kemarin ha subito una sconfitta di misura per 6-7 (Attanasio 1, Mendola 4, Pluot 1) contro i Mammuths. I padroni di casa sono partiti con determinazione, portandosi sul 2-0, ma 15 minuti di disattenzione hanno permesso agli avversari di segnare sei gol prima dell’intervallo. Nella seconda metà, il Kemarin ha reagito pareggiando il punteggio, ma un gol negli ultimi tre minuti ha deciso la vittoria per i visitatori.

La seconda partita è stata una sfida ancora più impegnativa contro l’imbattuto Civitavecchia, che si è imposto per 8-3 (Attanasio 1, Di Candia 1, Mendola Y. 1). Nonostante il risultato finale, i giocatori del Kemarin hanno dimostrato carattere e determinazione, chiudendo il primo tempo con un combattuto 3-2. Nella ripresa, gli Snipers hanno sfruttato le loro occasioni per aumentare il distacco. Al di là dei risultati, l’atteggiamento e l’impegno dei giovani atleti sono emersi come pilastri fondamentali del loro sviluppo.

Serie C: Imbattibilità in campionato e traguardo storico in Coppa Italia

La squadra Senior Serie C continua a distinguersi con un rendimento positivo, mantenendo l’imbattibilità e occupando la seconda posizione in campionato. Con vittorie contro Bari, Palermo e Civitavecchia VR3, e una partita in sospeso a causa della pioggia, la squadra conferma la sua evoluzione in questa stagione. Il match contro Kemarin Mediolanum e CV Skating VR3 si è concluso con una vittoria (Amedei 1, Catacchio 1, Mendola E. 4, Ventrudo 3).

Parallelamente, i Senior hanno raggiunto un traguardo storico accedendo per la prima volta ai sedicesimi di finale della Coppa Italia. Dopo aver eliminato San Benedetto e Palermo nelle fasi precedenti, la squadra è stata eliminata nella terza fase contro avversari di categorie superiori come Torre Pellice (Serie A) e Camaiore (Serie B). Nonostante la sconfitta, questo risultato rappresenta un importante passo avanti, rendendo il Kemarin l’unico club del sud Italia ad aver raggiunto questa fase nell’edizione attuale.

Un club in crescita

I recenti risultati riflettono lo sforzo collettivo del club e i cambiamenti introdotti dal nuovo Head Coach Gonzalo Rosselot Penice, che ha dichiarato:

“Stiamo percorrendo il cammino che desideriamo per il club, con lo sguardo rivolto agli obiettivi prefissati per questa stagione. Tuttavia, dobbiamo evitare errori: dobbiamo capire che l’evoluzione avviene passo dopo passo, e che a volte possiamo anche tornare indietro su alcuni aspetti che sembravano risolti. L’importante è non smettere mai di provare, continuando sulla strada del lavoro e dell’impegno, con umiltà e sacrificio.”

Il Kemarin Hockey Inline avanza con determinazione, concentrato sullo sviluppo dei suoi giocatori e su una crescita sostenuta come club.