Passione a rotelle: Kemarin impegnata su più fronti

CAMPOMARINO. Kemarin HIL continua ad avanzare con determinazione.

Lo scorso fine settimana, la squadra Under 12 ha debuttato ufficialmente nel campionato, mentre la categoria Senior ha chiuso la prima fase con una vittoria importante che conferma il suo ottimo momento.

Debutto dell’Under 12: un inizio promettente

Domenica, a Bari, la squadra Under 12 del Kemarin Hockey Inline ha fatto il suo debutto ufficiale nel campionato, rafforzata da tre giocatori provenienti da Palermo. Anche se il campionato era iniziato a dicembre, la squadra di Campomarino non aveva potuto disputare le sue partite a causa delle avverse condizioni meteorologiche che avevano colpito la prima giornata in casa.

Nel primo incontro, contro Castelli-Romani, la squadra ha subito una sconfitta per 9-0. Successivamente, nel secondo incontro contro i padroni di casa di Bari, hanno mostrato un’evoluzione notevole rispetto all’anno precedente, riuscendo a segnare cinque gol, anche se il risultato finale è stato una sconfitta per 13-5. Nonostante i risultati sfavorevoli, i ragazzi hanno dimostrato progressi significativi e uno spirito competitivo che lascia ben sperare per il futuro.

Categoria Senior: chiusura della fase con una vittoria

Sabato, la squadra Senior del Kemarin HIL ha chiuso la prima fase del campionato nazionale di Serie C con una grande vittoria contro San Benedetto. Anche se la partita era iniziata con un gol subito, i giocatori del Molise hanno reagito e sono riusciti a imporsi con un punteggio finale di 6-3.

La figura chiave è stata Emanuel Mendola, che ha segnato tutti e sei i gol per il Kemarin, consolidandosi come il miglior marcatore della categoria con 18 reti, nonostante abbia solo 16 anni. Con questa vittoria, la squadra si posiziona tra le prime del campionato, con un bilancio di quattro vittorie, due sconfitte e una partita rinviata.

Il prossimo appuntamento sarà in casa, dove affronteranno la squadra di Bari l’8 febbraio.

Un ottimo momento per la squadra di Campomarino

Oltre all’eccellente prestazione di Mendola, la squadra Senior conta anche un altro marcatore tra i primi 10 a livello nazionale: Angelo Ventrudo, che occupa il decimo posto con 13 reti.

Nel frattempo, nella Lega Femminile, la giocatrice Ilaria Chisena continua a brillare con i Tergeste Warriors (Ferrara). Nell’ultima partita, ha segnato un gol decisivo a 30 secondi dalla fine, garantendo la vittoria per 3-2 contro la squadra di Vicenza. Questo gol ha permesso alla sua squadra di mantenere l’imbattibilità nella competizione, consolidando Chisena come una delle protagoniste principali.