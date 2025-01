“Squilli di Trombetta”, il pagellone dello sport termolese

TERMOLI. Dopo un periodo di alti e bassi, il 2025 si è aperto con una serie di performance che meritano di essere sottolineate, tra successi e qualche battuta d’arresto. Dalle vittorie in campo alle sfide più impegnative, ecco il resoconto delle squadre termolesi, che si fanno notare per impegno, dedizione e voglia di riscatto. Andiamo a vedere come si sono comportati nelle varie sfide nella nostra rubrica “Squilli di Trombetta”.

Volley Maschile Serie C Interregionale Termoli Pallavolo Immobiliare Q Gruppo Occhionero. Voto 9,5.

La sindrome da panettone non ha colpito i ragazzi del Termoli, che dopo un fine 2024 deludente, sono tornati in campo nel 2025 con grande determinazione. Desiderosi di recuperare il tempo perso e soprattutto di riconquistare le posizioni in classifica, che all’inizio della stagione li avevano visti al comando solitario, hanno ripreso il loro cammino con grinta. Chi ben inizia, si sa, è già a metà dell’opera.

Volley Femminile Prima Divisione Delfina Volley School. Voto 9.

Continua la marcia trionfale delle ragazze della Delfina Volley School in Prima Divisione, con una vittoria per 3-1 a Campobasso. La gara è stata caratterizzata da alti e bassi, con un primo set perso per 25-22, ma le termolesi hanno dimostrato di essere sulla strada giusta, anche se c’è ancora tanto da imparare. Intanto, si godono la vetta della classifica, un segno di crescita costante.

Calcio Promozione Regionale Difesa Grande Termoli 2016. Voto 8.

Pareggio ricco di gol contro il Trivento, squadra di medio-alta classifica. Sebbene il risultato non cambi la posizione in classifica (il Termoli rimane fanalino di coda), la ripresa di campionato ha mostrato una squadra nuova, più determinata e piena di orgoglio. Non è il caso di esaltarsi troppo, ma sicuramente è un buon segnale per il futuro.

Calcio Serie D Termoli Calcio 1920. Voto 6,5.

La trasferta a L’Aquila era un’impresa difficile, ma il Termoli ha dimostrato di volerci provare, arrivando vicino al risultato. La sconfitta finale non deve nascondere una prestazione di cuore, in cui la squadra ha messo in difficoltà gli abruzzesi. Il nuovo corso sotto la guida di Cesare ha tutte le carte in regola per raggiungere con anticipo l’obiettivo salvezza.

Calcio a 5 Serie C1 Gir B Arcadia Calcio a 5 Termoli. Voto 5,5.

Affrontare la capolista Ripalimosani era una sfida difficile, ma la sconfitta per 5-0 è stata severa. Il calcio a 5 è un gioco rapido e spettacolare, e purtroppo l’Arcadia non è riuscita a contenere il ritmo avversario. Nonostante ciò, la squadra ha mostrato impegno, anche se il risultato non è stato favorevole.

Basket Serie B Interregionale Air Basket Italiangas Termoli. Voto 5.

La seconda sconfitta consecutiva con l’inizio del nuovo anno ha messo in evidenza una squadra troppo imprecisa e poco reattiva, specialmente contro il Molfetta. Il giocatore Palladino ha dominato la partita, lasciando poco spazio ai termolesi. Coach Marinelli deve intervenire con urgenza per risollevare la squadra e cercare di raggiungere la zona play-off. La situazione è delicata e necessita di un pronto intervento.