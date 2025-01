Almeno sei supermercati nel mirino dei ladri nel basso Molise: locali messi a soqquadro in quattro località

BASSO MOLISE. Furti o tentati colpi nelle abitazioni del basso Molise, ma non si sono limitati a questo – per modo di dire – i banditi in azione sul territorio.

Almeno sei le attività visitate dai ladri, parliamo di supermercati, in quattro diverse località.

Non tutte le scorribande predatorie sono andate a buon fine. Tre i supermercati scassinati a Larino, malviventi all’opera anche a Guglionesi, Petacciato e Montenero di Bisaccia.

Le bande cercano di intrufolarsi all’interno degli esercizi commerciali, si dirigono tra casse e zona uffici, alla ricerca di contanti, ma spesso restano a mani vuote.

Resta lo sconcerto di queste incursioni sempre più frequenti, a prescindere da quanto affermino i dati ufficiali, più se ne parla, oltretutto, meno se ne dovrebbero avere di casi, perché l’allarme sociale potrebbe anche fungere da deterrente, oltre che sensibilizzare ulteriormente le forze dell’ordine, ma ripetiamo ciò che abbiamo affermato giorni fa: occorre rivedere l’organizzazione della vigilanza sul territorio, altrimenti non se ne potrà uscire e anche l’utilizzo di nuovi strumenti tecnologicamente avanzati, perché no, per cercare di prevenire il più possibile i crimini.

Sul posto nei vari store “attenzionati” dai delinquenti di turno i Carabinieri delle compagnie di Termoli e Larino. Proprio nella località frentana, le telecamere della videosorveglianza avrebbero filmato tre uomini, i soliti tre insomma.