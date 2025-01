Ancora uno stop in casa, giallorossi battuti allo stadio Cannarsa dalla Forsempronese

TERMOLI. Ancora una battuta d’arresto per il nuovo corso del Termoli calcio 1920, sconfitto in casa allo stadio Cannarsa dalla Forsempronese di Fossombrone.

Il Termoli era chiamato a vincere per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i marchigiani puntavano a entrare nella zona playoff. Gara diretta dal signor Spinelli di Cuneo.

La squadra di Mosconi è andata sotto al 15esimo del primo tempo, non riuscendo più a raddrizzare le sorti del match.

LA CRONACA

Al 7′, gli ospiti si fanno vedere con Kyriemateng: il suo tiro, più simile a un traversone, finisce di poco fuori, facendo venire qualche brivido ai giallorossi.

Dal 10′, però, il Termoli prende il controllo del gioco con un ispirato Colarelli. Prima serve un ottimo pallone a Zammarchi, che si libera bene in area, va sul fondo, mette a sedere il portiere e calcia. La palla danza davanti alla porta vuota, ma l’arbitro, su segnalazione dell’assistente, ferma tutto per un fuorigioco molto dubbio.

Al 12′, ancora il Termoli è pericoloso: Colarelli mette un altro pallone in area, dove Zammarchi viene spostato. I giallorossi protestano, ma l’arbitro lascia proseguire.

Al 15′, sempre Colarelli si conferma protagonista, distribuendo un pallone in area. La difesa ospite respinge, ma Ricci raccoglie e calcia forte da fuori area: il tiro è centrale e Bianchini blocca senza difficoltà.

Al 35′, tornano a farsi vedere gli ospiti: Kyriemateng, con un altro tiro-cross, mette in difficoltà la retroguardia del Termoli, che tira un sospiro di sollievo.

Un minuto dopo, al 36′, è il Termoli ad avere l’occasione migliore: Ricci si trova davanti alla porta sguarnita ma fallisce clamorosamente il gol del vantaggio.

Si chiude così il primo tempo, con un Termoli volenteroso ma ancora inefficace sotto porta. I giallorossi sperano di trovare maggiore concretezza nella ripresa.

Ripresa che riparte lenta. All’8’ Keyta fugge sulla destra, entra in area, ma il suo tiro, troppo debole, è facile preda di Bianchini, proteso in tuffo.

Al 13’ altro brivido in area giallorossa: da un calcio d’angolo battuto alla sinistra di Palombo, un giocatore marchigiano colpisce la palla, che sfiora il palo alla destra del portiere. È stato il preludio al gol: al 15’, punizione sotto la tribuna per la Forsempronese. Il pallone attraversa il campo fino a raggiungere un avversario appostato sul lato opposto. Questi calcia, il tiro viene deviato e la palla finisce a Broso, che si trova sulla linea di porta in posizione decisamente dubbia. Tuttavia, per l’arbitro e l’assistente è tutto regolare: vantaggio Forsempronese, un gol piuttosto fortuito.

Al 30’, gli ospiti sprecano l’occasione per chiudere la partita divorandosi il possibile 0-2. Il capitano Conti si ritrova solo, palla al piede, davanti a Palombo. Il portiere esce disperato, il giocatore tira, ma Palombo riesce a smorzare la traiettoria. Hutsol recupera il pallone prima che finisca in rete.

Al 40’, gli ospiti rimangono in 10 per l’espulsione del numero 5, Camilloni, per doppia ammonizione. L’arbitro assegna cinque minuti di recupero, ma in questo frangente non accade più nulla. Il Termoli si lecca le ferite per questa sconfitta inopinata, che ora diventa pericolosa per la sua classifica.

Michele Trombetta