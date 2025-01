Arrestato già tre volte, un 26enne torna in carcere

TERMOLI. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli, coadiuvati da quelli dell’omologo Comando di Ortona, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di ripristino misura cautelare in carcere, emessa dal gip Tribunale di Larino a carico di un 26enne di origini termolesi, già titolare di

diversi precedenti penali, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a un Pubblico Ufficiale, oltraggio a Pubblico Ufficiale, lesioni personali, furto aggravato, rapina aggravata e danneggiamento.

In relazione alle fattispecie in questione, l’uomo era già stato arrestato tre volte – di cui due in flagranza di reato e una in esecuzione di altra ordinanza emessa dall’Autorità Giudiziaria – sempre dai militari dell’Arma dei Carabinieri del comando compagnia.

Il provvedimento esecutivo è scaturito dall’accertata incompatibilità con la misura degli arresti domiciliari, a cui lo stesso si trovava già sottoposto per questi reati presso una comunità sita nella limitrofa regione abruzzese.

L’uomo, pertanto, previa notifica e contestuale esecuzione del citato provvedimento, è stato tradotto presso la casa circondariale di Chieti.