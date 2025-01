“Arriva la Befana”: l’evento più atteso dai bambini in piazza Monumento

TERMOLI. Da otto anni rappresenta uno degli eventi più attesi del calendario natalizio, soprattutto per i più piccolo: “Arriva la Befana”.

L’iniziativa che vuole coinvolgere i bambini e i loro genitori per celebrare l’Epifania ma con un contenuto che va al di là della semplice festa di piazza. Da sempre, la figura dei Vigili del fuoco è tra le più apprezzate, così, assieme ad altre realtà associative del territorio, come il Lions club Tifernus e la Misericordia di Termoli, il corpo nazionale del 115 con l’associazione nazionale di riferimento organizza questo momento ludico e formativo, che vede chi partecipa a stretto contatto coi pompieri e i loro mezzi.

Il focus dell’iniziativa è senza dubbio la discesa con l’autoscala della Befana, interpretata da un Vigile del fuoco, che poi dispensa caramelle per tutti, ma è importante l’opera di divulgazione delle attività che il 115 svolge quotidianamente, così come le altre forme di prevenzione, come quella della disostruzione pediatrica che verrà proposta dai volontari della Misericordia.

L’ottava edizione è stata presentata in sala consiliare, perché vi è il supporto istituzionale del Comune di Termoli, alla presenza del vice sindaco Michele Barile (dopo un saluto del primo cittadino Nico Balice), affiancato da Pietro Inzerillo (vice capo distaccamenti del Vigili del fuoco di Termoli), del presidente provinciale dell’associazione nazionale Vdf Aldo Ciccone, Silvestro Belpulsi presidente del Lions club Tifernus e la delegazione della Misericordia, guidata da Riccardo Rampa.

Emanuele Bracone