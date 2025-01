Auto contro scooter in via Asia, 17enne trasportato al San Timoteo

TERMOLI. Una giornata drammatica sul versante dell’infortunistica stradale, quella di oggi. Nella notte il tragico schianto costato la vita alla 87enne sulla statale 87, stasera, intorno alle 19.30, minuto più minuto meno, l’incidente che ha coinvolti un Suv bianco e uno scooter, in via Asia.

Un 17enne, che era in sella al motociclo, è stato soccorso dal 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia in ambulanza e trasportato nel vicino Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, con fratture agli arti e trauma facciale. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Termoli, che hanno compiuto i rilievi del sinistro, e la Polizia di Stato, che si è occupata della viabilità, chiusa per permettere soccorsi e adempimenti delle forze dell’ordine.