Bandiera Blu 2025: il Comune di Termoli presenta anche il Piano d’azione per la sostenibilità

TERMOLI. L’amministrazione comunale di Termoli insegue la terza Bandiera Blu di fila, dopo quelle ottenute nel 2023 e 2024, che hanno messo fine un periodo di ‘magra’ durato 5 anni.

Ricordiamo, infatti, che il vessillo simbolo dell’accoglienza turistica mancò sulla costa dal 2018 al 2022.

In quest’ottica, l’obiettivo è la valorizzazione del territorio costiero e delle proprie spiagge, così, l’Amministrazione comunale ha presentato alla fondazione Fee Italia (Foundation for Environmental Education), il questionario e la relativa documentazione a corredo per l’ottenimento della Bandiera Blu delle Spiagge – Anno 2025.

“La Bandiera Blu è un riconoscimento conferito alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici”.

La candidatura è suddivisa in adempimenti specifici riferiti a due distinte scadenze, una preliminare, a novembre, e una definitiva, comprendente l’invio del questionario compilato per intero coi relativi allegati, a dicembre dell’anno precedente la stagione balneare per la quale ci si candida; a partire dal 2025, le Amministrazioni candidate alla Bandiera Blu sono tenute a presentare, entro una terza scadenza alla fine di gennaio dell’anno corrispondente alla stagione per cui ci si candida, un Piano d’azione per la sostenibilità (Action Plan), con cui argomentare e documentare le azioni in corso e in programma nel triennio 24-27.

Attraverso questo nuovo strumento, la Fee intende affrontare, per la prima volta in modo esplicito ed unitario, il tema dell’adattamento della città ai cambiamenti climatici; a tal fine la programmazione comunale dovrà integrare in modo trasversale tutte le azioni già pianificate dai diversi settori, e che hanno un diretto collegamento con il raggiungimento dell’obiettivo finale.

L’Action Plan è un Piano di azione locale (Pal) che contiene le linee guida da perseguire, con target specifici e attività di monitoraggio con cui seguire il processo di attuazione delle misure previste. Il Piano d’azione accompagnerà il processo di transizione per tutta la sua durata con aggiornamenti, su base annuale, in relazione agli stati di avanzamento. Esso accoglie al proprio interno le scelte dell’Amministrazione comunale e le traduce in strategie generali della Transizione Ambientale, secondo priorità dettate attraverso indirizzi definiti in sede politica.

Il Piano d’azione per la sostenibilità, approvato dalla Giunta Balice su proposta dell’assessorato all’Ambiente, è stato redatto secondo l’apposito modello redatto e diffuso dalla Fee e deve pervenire entro il 31 gennaio dell’anno relativo alla stagione di candidatura. Nell’edizione 2025, il termine è stato prorogato al 28 febbraio.