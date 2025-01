Bandito anche il concorso per la direzione sanitaria del San Timoteo

TERMOLI. Un incarico quinquennale da assegnare anche per la direzione sanitaria dell’ospedale San Timoteo di Termoli, che ora è ricoperta dal dottor Pierpaolo Oriente.

La volontà dell’Asrem di dare stabilità nel lungo periodo alle missioni direttive non riguarda solo i riparti. L’avviso pubblico è uscito nel giorno di San Silvestro sulla Gazzetta Ufficiale. «Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di direzione medica di presidio ospedaliero – Plesso ospedaliero di Termoli. In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1620 del 30 novembre 2024 è indetto avviso pubblico per il conferimento incarico quinquennale di direttore di struttura complessa direzione medica di presidio ospedaliero – Plesso ospedaliero di Termoli da assegnare all’a Asrem-Azienda sanitaria regionale del Molise.

Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda redatta in carta semplice che dovrà essere inviata alla sede Asrem entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso pubblico potrà essere consultato in forma integrale sul sito A.S.Re.M».