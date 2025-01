Completate le prove sul superyacht Cheyenne, si avvicina la consegna definitiva

TERMOLI. Si avvicina il tempo in cui prenderà definitivamente il mare lo yacht “Cheyenne”, varato lo scorso 23 ottobre al porto di Termoli e realizzato dai cantieri Italian Vessels.

Come ha riportato il sito specializzato Superyacht 24, Cheyenne ha recentemente completato le prove motore con esito positivo. Si tratta di un altro passo fondamentale verso la consegna definitiva, prevista per fine febbraio o inizio marzo. Durante i test, i motori hanno rispettato i parametri stabiliti, raggiungendo una velocità massima di 15 nodi e garantendo un livello di rumorosità estremamente basso, pari a 38 dB nella cabina armatoriale.

Cheyenne è stato progettato per affrontare traversate oceaniche, combinando performance tecniche e lusso. L’imbarcazione è stata commissionata da un armatore belga residente a Montecarlo, che ha richiesto uno yacht su misura per le sue esigenze. La progettazione ingegneristica e la linea esterna sono state curate dallo Studio Samarelli di Molfetta, mentre gli interni sono opera dell’architetto Francesca Cianficconi di Roma.

Secondo quanto dichiarato da Marco Parigi, titolare del cantiere, le prove ufficiali per la certificazione RINA saranno effettuate entro 20 giorni, permettendo così la consegna dell’imbarcazione nei tempi stabiliti.

Il varo di Cheyenne, avvenuto lo scorso ottobre, ha rappresentato un momento significativo per il cantiere Italian Vessels, che ha rilanciato la tradizione cantieristica di Termoli con un approccio innovativo e orientato alla qualità. Il progetto ha coinvolto oltre 60 lavoratori e è durato circa due anni e mezzo, testimoniando l’impegno della famiglia Parigi nel valorizzare le competenze locali,

Grazie a un sistema SCR per la riduzione delle emissioni, Cheyenne si distingue anche per l’attenzione alla sostenibilità ambientale, confermando l’eccellenza tecnica e progettuale dei cantieri termolesi.

Cheyenne rappresenta non solo un traguardo per Italian Vessels, ma anche un simbolo di rinascita per la cantieristica navale di Termoli, proiettandola nel panorama internazionale.