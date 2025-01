“Copiosi doni divini”, il messaggio di Papa Francesco per il Santuario di San Timoteo

TERMOLI. In occasione dell’elevazione a Santuario della chiesa parrocchiale di San Timoteo, in Termoli, Papa Francesco desidera partecipare spiritualmente alla comune gioia formulando vivo compiacimento per la felice circostanza, e auspica che tale evento susciti una rinnovata vitalità nella fede per l’intera popolazione e la costante adesione a Cristo e al Vangelo. Sua Santità, mentre esorta codesta comunità cristiana a guardare al futuro con speranza, impegnandosi assiduamente nell’opera di evangelizzazione, per l’intercessione della Beata Vergine Maria e di San Timoteo, di cuore invoca copiosi doni divini ed invia a vostra eccellenza, al parroco e ai fedeli tutti, l’implorata benedizione apostolica, il testo del telegramma inviato dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato al Vaticano.