Cosib: il direttivo si adegua alla sentenza ‘favorevole’ della Corte dei Conti

TERMOLI. Ritorna all’antico, per così dire, la situazione al comitato direttivo del Cosib, dove i componenti tornano a percepire i compensi per le indennità di funzione, dopo la sospensione a cui erano ricorsi in autotutela, diciamo così, in attesa che si dirimesse la questione sollevata dalla Corte dei Conti.

Giudizio di responsabilità contabile promosso dalla Procura Regionale. Il Direttivo, con provvedimento del 4 dicembre 2023, in via cautelativa e prudenziale, hanno collegialmente ritenuto di dare mandato agli uffici competenti di sospendere, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, la corresponsione ai medesimi delle indennità di carica percepite e stabilite con atto del Consiglio Generale dell’Ente n. 7 in data 20 dicembre 2023, in attesa del completamento dell’iter giudiziale. Tuttavia, la sentenza notificata a dicembre 2024, ha fatto chiarezza sull’analisi delle attività che il Cosib è chiamato a svolgere, sancendo in modo inequivocabile che a tale Ente non possa applicarsi il disposto dell’art. 5, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010 e, di conseguenza, non sussiste il divieto della corresponsione agli amministratori di retribuzioni o di emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti. Sono così venute meno le esigenze legate all’opportunità della decisione a suo tempo adottata.

È tuttora pendente il termine per proporre appello avverso la sentenza della Corte dei Conti del Molise n. 38/2024 e che, pertanto, la sentenza è da ritenersi non definitiva. Il comitato direttivo, in caso di eventuale giudizio negativo di secondo grado e, quindi, di condanna alla restituzione di indennità indebitamente percepite, si impegna a manlevare i dirigenti degli uffici responsabili di dar corso ai pagamenti in argomento, da qualsivoglia pretesa di restituzione di somme proveniente dall’organo di giustizia contabile. Intanto, si è deliberato di ripristinare, con decorrenza 1^ dicembre 2023, gli effetti della determinazione dei compensi dovuti agli Amministratori del Cosib, che ne avevano chiesto la sospensione, nella misura stabilita dal Consiglio Generale dell’Ente n. 7 in data 20 dicembre 2023.