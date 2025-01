Depistaggi e segreti, trame e poteri occulti svelati da Luigi De Magistris a Termoli – Video

TERMOLI. La scommessa era quella di riempire non solo la sala, ma anche la galleria, caso più unico che raro per un evento cultural-politico come quello di stasera, possiamo dire che l’ha vinta. Merito ad Andrea Montesanto e all’organizzazione di Costruire Democrazia, che all’ex cinema Sant’Antonio ha portati circa 300 persone.

Assieme a lui, Pino Ruta e Massimo Romano, per dialogare con Luigi De Magistris, sul tema dei Poteri Occulti, al centro del suo ultimo libro, alla seconda presentazione nel giro di poco più di un mese.

Quasi due ore di analisi, ricostruzioni, scenari svelati, esperienze, con un filo nero, quello dell’eversione, che ha segnato almeno gli ultimi 55 anni della nostra storia, tra segreti e depistaggi.

Riflettori accesi sulle trame oscure, dalla P2 alla criminalità istituzionale: il golpe perenne contro Costituzione e democrazia».

«Poteri occulti ricostruisce il filo nero di trame eversive che con bombe e poi proiettili istituzionali hanno condizionato la storia della nostra Repubblica», sottolinea De Magistris, che incalzato dalle domande di Montesanto non tralascia alcun aspetto, anche quelli più scomodi, come le famose frasi di Kissinger riferite a Moro.

Nella platea sterminata soprattutto cittadini, ma anche chi appartiene al mondo del centrosinistra, con esponenti istituzionali e di partito ai vari livelli.

Ma nel libro che De Magistris illustra, sono protagonisti soprattutto gli apparati deviati dello Stato, massonerie, criminalità organizzata, politici corrotti ed in alcuni casi anche entità esterne al nostro Paese.

«Il sistema criminale spara meno ma uccide sempre di più la democrazia mimetizzandosi sempre di più sino al cuore dello Stato. Se la Costituzione soffre è perché troppi sono i tradimenti anche ai vertici, negli anni, delle istituzioni del nostro paese».

Nelle interviste che hanno preceduto l’incontro pubblico, seguito con estrema attenzione dall’uditorio, De Magistris ha anche lanciato la sua ricandidatura a sindaco di Napoli, rivendicando i meriti di quanto fatto nel doppio mandato precedente, anche se nel “salotto” a quattro ha un po’ nicchiato sulla medesima domanda, ma siamo certi che l’obiettivo è realistico.

L’OPERA

Luigi De Magistris, già europarlamentare, magistrato, Sostituto Procuratore della Repubblica a Catanzaro e Napoli, è stato tra il 2011 e il 2021 il sindaco più longevo della storia di Napoli dal 1806. Pubblicato da Fazi Editori, in questo volume Luigi de Magistris evidenzia come la Repubblica italiana, da decenni, sia fortemente condizionata da poteri occulti, con collusioni che arrivano fino al cuore dello Stato. Protagonista da magistrato di scottanti inchieste su corruzione e criminalità organizzata, Luigi de Magistris in questo saggio evidenzia come la Repubblica italiana, da decenni, sia fortemente condizionata da poteri occulti, con collusioni che arrivano fino al cuore dello Stato. Questi poteri costituiscono un sistema spesso criminale e sempre più pervasivo, che intreccia mafie, massonerie più o meno deviate, servizi segreti, imprenditori, finanzieri, politici e perfino settori della magistratura. Negli ultimi trent’anni, in particolare, si è assistito a una crescente criminalità istituzionale: i poteri occulti si sono mimetizzati nelle istituzioni, utilizzate per finalità illegali e per colpire, attraverso la legalità formale, chiunque osi indagare o opporsi.

Dalla Prima Repubblica a oggi – dalla strategia della tensione al piano di rinascita democratica della Loggia P2, dalla trattativa Stato-mafia alle politiche autoritarie e salva corrotti del governo Meloni – il libro ricostruisce il ruolo eversivo dei poteri occulti nella storia italiana: un vero e proprio “golpe perenne” contro la Costituzione e la democrazia. De Magistris documenta come operano le nuove mafie al tempo del neoliberismo e denuncia la dilagante corruzione e la rinascita di una P2 trasversale ai partiti, dedita alla predazione delle risorse pubbliche. Nonostante la forza di questo sistema criminale, esistono ancora servitori dello Stato, come de Magistris, che hanno lottato e continuano a lottare per difendere legalità e giustizia, pagando spesso un prezzo altissimo. Analizzando fatti e vicende che pochi hanno il coraggio di raccontare, “Poteri occulti” è una lettura essenziale per conoscere le profonde connessioni tra politica, affari, criminalità e poteri segreti e al contempo un appassionato appello per un risveglio politico, etico e civile.