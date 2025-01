Tragedia nella notte: divampa un rogo in un’abitazione, muore 60enne

LARINO. Tragedia nella notte a Larino, dove in via Gravina è divampato un incendio in un’abitazione, costata la vita a un sessantenne.

L’allarme è stato lanciato intorno all’1.30 e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano, competente per territorio, e i Carabinieri della compagnia di Larino.

Purtroppo, l’arrivo dei soccorritori, sul posto anche il 118 Molise, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sulle cause del rogo indagano i militari dell’Arma.