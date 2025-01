Esplode la festa in piazza a Termoli, il bagno di folla abbraccia il 2025

TERMOLI. Corso nazionale gremito per la festa del Capodanno 2025 in Piazza a Termoli. Generazioni di termolesi e residenti (ma non solo, ovviamente), hanno colmato gli spazi messi a disposizione con le transenne, per cautelarsi anche sulla sicurezza, lasciando spazio al palco nella parte finale che arriva a corso Umberto.

Bambini, adolescenti, giovani, adulti e anche pensionati si sono divertiti e non hanno rinunciato all’aggregazione vera, quella che si tocca con mano, finalmente: una folla che cantava e scandiva con le mani i brani proposti dal dj set, palco arricchito dalla presenza di personaggi e artisti capaci di intrattenere il pubblico, ballerine, con lo schermo che proiettava il conto alla rovescia che ha portato al 2025, con un ideale brindisi collettivo, con tanto di fuochi d’artificio.

Ricordiamo anche le restrizioni sulla possibilità di esplodere botti in centro e l’asporto di bevande in vetro, che hanno assicurato la tranquillità di una notte di San Silvestro serenamente orientata all’entusiasmo e al divertimento, che Termolionline ha voluto seguire in diretta Facebook.

L’arrivo del 2025 all’insegna della musica con il format “Feel the Love GENERATION?” Black & White Circus… al ritmo dei successi degli anni ’80, ’90 e ’00.

Un Dj set esplosivo, animatori e professionisti del settore molto apprezzati nel panorama molisano, accompagnato da ballerine, effetti speciali, performer e gadgets, con un magico viaggio nel tempo. Uno Show intenso con un’ambientazione unica nel suo genere, per vivere una notte ricca di ricordi e di energia.

L’intrattenimento musicale è stato affidato al Dj Nik Di Palma, supportato da dj Biagio Capurso e alla voce di Buhardovoice.

L’evento – promosso dal Comune di Termoli – è stato organizzato da Telecomunicare Srls con la partecipazione dei ragazzi di My Party e presentato da Roberto Di Blasio. C’è stato spazio anche per i saluti del sindaco Nico Balice e del presidente della Regione Francesco Roberti, con un “Forza Termoli” che ha fatto esplodere tutto il Corso.

Presenze importanti per garantire che tutto filasse liscio con le forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia locale e le associazioni di protezione civile.