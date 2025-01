Furti e incursioni criminali, finalmente si estende la rete di videosorveglianza a Campomarino

CAMPOMARINO. Un territorio di frontiera, quello di Campomarino, confini molto sensibili. Sicuramente una delle località dove si soffre maggiormente del rischio di reati predatori, come i furti di veicoli e in abitazione, oltre ad altre condotte criminali, vedi lo spaccio di stupefacenti.

Partita stamani l’installazione delle nuove 24 telecamere, capaci di lettura targhe, attraverso cui si cercherà di migliorare la sicurezza urbana e di prevenire le incursioni dei banditi. Un allarme sociale che nell’ultimo periodo ha riguardato anche il parcheggio adiacente la sede dell’istituto professionale, dove in meno di un mese sono state portate via tre autovetture ad altrettanti docenti.

Si tratta di un innovativo sistema di videosorveglianza di ultimissima generazione che saranno posizionate strategicamente nelle zone più sensibili di tutto il territorio comunale.

La misura, è da considerarsi parte integrante di una strategia complessiva di miglioramento del controllo del territorio, fortemente voluta da questa amministrazione sin dal suo insediamento. Il progetto approvato e finanziato per un importo complessivo di euro 275.032 è stato finanziato per una somma di euro 250.000 dal Ministero dell’Interno–dipartimento della Pubblica Sicurezza e per i restanti euro 25.032 dal Comune di Campomarino.

Rappresenta quindi un ulteriore ed importante passo in avanti nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, garantendo una maggiore sicurezza per i cittadini e per il patrimonio pubblico e privato.

L’impianto, che vede al lavoro una ditta di Canosa, è stato progettato per rispondere in maniera puntuale alle specifiche esigenze del nostro territorio, con tecnologie avanzate che consentiranno un monitoraggio efficace delle aree sensibili.

Il Comune di Campomarino invita sempre i cittadini a continuare a collaborare con le forze dell’ordine, segnalando situazioni sospette e contribuendo così a rafforzare la cultura della legalità e della sicurezza.