Furto d’auto: scatta l’inseguimento, recuperata Fiat 500: fermati due ladri

TERMOLI. Inseguimento a un’auto rubata, quella compiuto nella serata di oggi sulla direttrice Campomarino-Termoli. Diverse le pattuglie che sono state impegnate, sia dei Carabinieri che della Polizia, con una Fiat 500 recuperata nella zona artigianale e, presumibilmente, gli autori del colpo portato al comando compagnia di via Brasile dell’Arma.

Una risposta efficace e immediata, dopo quanto successo negli ultimi giorni. Chiaramente, con l’operazione di Polizia giudiziaria ancora in corso, difficile avere dati ufficiali. Anche la Polizia locale ha supportato i colleghi delle altre forze dell’ordine per chiudere al traffico la zona in cui l’inseguimento è finito.

La Fiat 500 è stata poi portata via con un carro attrezzi, sarebbero due i malviventi fermati e portati in conaserma.