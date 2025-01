Il colore è una parte importante della nostra vita: ci emoziona, ci racconta, influenza il nostro stato d’animo.

Il colore che scegliamo per tinteggiare i nostri ambienti domestici dice tanto di noi: scegliere le pitture giuste, allora, diventa non solo un fatto legato al gusto, ma un modo per esprimere la nostra personalità.

Nella scelta delle pitture, però, ci sono anche molti altri fattori da considerare: la loro qualità, lo scopo per cui le acquistiamo, gli ambienti a cui sono destinate.

Cosa c’è di meglio, allora, che rivolgersi a chi dei colori è specialista e ne sa davvero tanto?

Nel reparto colori di BigMat Cianciosi si trova una vasta gamma di prodotti, dalle pitture tecniche ai prodotti per la decorazione di interni ed esterni, dalle pitture per pareti, pavimenti, mobili e piastrelle a colori acrilici e vernici ignifughe, senza dimenticare diluenti, prodotti per la pulizia e la manutenzione.

Insomma, un vero e proprio paradiso del colore… e non solo!

Per orientarsi in una così vasta gamma di prodotti, il team di consulenti BigMat Cianciosi viene in vostro aiuto. Con la competenza maturata nel corso degli anni, gli specialisti del colore BigMat Cianciosi sono in grado di capire di cosa ha esattamente bisogno il cliente, e consigliarlo nella scelta più adatta.

Lo spirito con cui si lavora in BigMat Cianciosi, infatti, va oltre il rapporto cliente-venditore: “Per noi è importante creare legami di fiducia con i nostri clienti.”

Lavoro di squadra, ascolto e qualità sono gli elementi alla base del successo di BigMat Cianciosi.

Conclude Dante Cianciosi: “Chiunque è in grado di vendere un prodotto, diverso è offrire soluzioni.”

https://cianciosi.bigmat.it