«Grazie al reparto di Medicina»: il nuovo anno all’insegna delle buone notizie

TERMOLI. «Buongiorno e Buon Anno», da parte della nostra lettrice, Miriam Pagliarulo, che ha espresso il desiderio di esprimere un profondo e commosso ringraziamento al reparto di Medicina Interna dell’Ospedale di Termoli. «Ringraziamento particolare al Dottor Rocchia, ai suoi colleghi medici di reparto, al team infermieristico, agli Oss e tutto il personale, per le cure, le attenzioni, la pazienza, la disponibilità e non ultima la professionalità messa in campo durante la degenza di mia madre quasi novantatreenne.

Quando persone con le loro professionalità lavorano in sintonia nel rispetto etico dei relativi ruoli e con l’intento di offrire un servizio sanitario che va oltre ogni aspettativa dell’utenza, c’è da chiedersi se non sia sempre la politica l’unica responsabile di un declino del settore a livello nazionale e regionale, e non sia merito unico quello di quelle persone e della loro umanità il motivo per il quale possiamo ancora sperare di ricevere risposte alla precarietà della salute pubblica.

Buon Anno a tutti voi che declinate pensieri e progetti personali per alleviare la sofferenza e accompagnare i pazienti nella speranza di una ripresa!»