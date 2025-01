«Ho rischiato di perdere la mia Margot, l’area dog-park deve essere messa in sicurezza»

TERMOLI. L’area di sgambatura per cani al parco comunale “Girolamo La Penna”, denominato appunto dog-park, non è nelle migliori condizioni.

Tempo fa pubblicammo anche notizie di cinghiali che avevano “bucato” le recinzioni e la situazione non è evoluta positivamente, come ci ha voluto raccontare Aurora Manes, che ha rischiato di perdere la sua Margot.

Lei è una ragazza di 28 anni, laureata in Lettere e specializzata in Italianistica, impegnata nel servizio civile, che frequenta le zone adibite agli amici a quattro zampe. Proprio da una sua disavventura, è nata l’esigenza di chiedere che si metta quel rettangolo verde in sicurezza, specie a lato del torrente Rio Vivo.

L’abbiamo incontrata proprio lì.

Emanuele Bracone