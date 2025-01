I cambiamenti della giovinezza e le illusioni, Alessia Iuliano racconta cosa c’è “Dopo la favola” – Video

TERMOLI. Esplora i cambiamenti profondi che seguono la giovinezza e le illusioni, affrontando temi universali con una scrittura intensa e diretta.

Alessia Iuliano presenta questa sera “Dopo la favola”, dalle 18, al Castello Svevo di Termoli.

Debutto ufficiale, dunque, proprio nella città che le ha dato i natali, del nuovo libro della poetessa termolese Alessia Iuliano, pubblicato nella collana curata da Davide Rondoni, poeta e drammaturgo di fama internazionale. L’abbiamo incontrata per conoscerla meglio.

Emanuele Bracone

LA BIOGRAFIA ARTISTICA

Con “Dopo la favola”, l’autrice, già conosciuta per le precedenti raccolte “Non negare nessuno” (CartaCanta, 2016), vincitore del Premio Le stanze del tempo, e “Ottobre nei viavai” (RPlibri, 2018), esplora i cambiamenti profondi che seguono la giovinezza e le illusioni, affrontando temi universali con una scrittura intensa e diretta.

Alessia Iuliano, già vincitrice del Premio Villa delle Ginestre e ospite di festival letterari come il Festival Ariel per giovani poeti under 35, è considerata tra le voci più promettenti della poesia contemporanea.

L’EVENTO

L’evento, organizzato dall’Associazione Progetto Cultura con il patrocinio del Comune di Termoli, sarà condotto da Liberato Russo e accompagnato dalle esibizioni della violinista Doriana Vizzarri.