Il Cosib adegua le tariffe idriche nel nucleo industriale

TERMOLI. I regimi tariffari del servizio idrico saranno adeguati anche nel campo industriale.

Durante la seduta del comitato direttivo del Cosib, tenutasi il 24 gennaio 2025, sono state discusse e approvate le nuove misure relative all’adeguamento delle tariffe idriche consortili per il periodo regolatorio 2024-2029. La decisione, adottata a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di Molise Acque del 10 gennaio 2025, prot. n. 76, si inserisce nel quadro normativo previsto dal Metodo Tariffario Idrico (MTI-4), in conformità alla deliberazione n. 639/2023/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera).

Incremento delle Tariffe

Le nuove tariffe prevedono un incremento annuale pari al 9,2% per i prossimi sei anni, con lo scopo di adeguare il costo del servizio idrico alle nuove esigenze gestionali e regolatorie. Le tariffe attualmente in vigore e quelle proiettate per i prossimi anni sono così stabilite:

Questi incrementi riflettono la necessità di coprire i costi crescenti del servizio, garantendo al contempo un’efficienza ottimale nella gestione delle risorse idriche.

Decisioni del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo, presieduto dall’ingegnere Piero Donato Silvestri, ha deliberato all’unanimità l’applicazione dell’adeguamento tariffario anche alle tariffe consortili, seguendo lo stesso criterio indicato da Molise Acque. La decisione prevede inoltre il recupero delle differenze tariffarie per l’anno 2024, al fine di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del Consorzio.

Il parere favorevole espresso dal dirigente del Servizio Contabilità, Finanza e Controllo, nonché dal Direttore Generale, avvocato Nicola Del Re, ha rafforzato la solidità della proposta. Durante la seduta, i componenti del Comitato Direttivo presenti, tra cui Vincenzo Aufiero, Francesco Gallo, Laura Greco e Antonio Tomei, hanno sottolineato l’importanza di un’azione tempestiva per adeguare le tariffe ai parametri normativi.

Questo adeguamento tariffario rappresenta un passo cruciale per garantire la sostenibilità del sistema idrico regionale, migliorando al contempo i servizi offerti alle imprese e ai cittadini. L’incremento graduale delle tariffe punta a ridurre l’impatto economico immediato sugli utenti, distribuendo gli adeguamenti in un arco temporale di sei anni.

L’approccio adottato dal Comitato Direttivo si pone in linea con le normative nazionali e le direttive Arera, confermando l’impegno di Molise Acque nel mantenere un equilibrio tra sostenibilità economica e qualità del servizio. La revisione delle tariffe riflette inoltre la volontà di investire in infrastrutture moderne e in tecnologie innovative, che possano rispondere alle sfide future legate alla gestione delle risorse idriche.

L’adeguamento delle tariffe idriche consortili deciso dal Comitato Direttivo rappresenta un passaggio strategico per Molise Acque. Garantire una gestione efficiente delle risorse idriche e un miglioramento costante dei servizi è l’obiettivo primario di queste misure, che mirano a soddisfare le esigenze dei cittadini e delle imprese, preservando al contempo la sostenibilità del sistema nel lungo termine.